17.05.2019

Bizerba: An Rekordumsatz des Vorjahres angeknüpft

Bizerba, Balingen, hat im Geschäftsjahr 2018 weltweit einen Umsatz von 675 Mio. Euro erwirtschaftet. Der Anbieter von Wäge-, Schneide- und Auszeichnungstechnologie knüpft damit an den Rekorderlös aus dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum an.

Der starke Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr ist vor allem auf das europäische Ausland zurückzuführen. Nicht weniger als 45 Prozent des Gesamtumsatzes wurden dort generiert. Auf das gesamte Ausland entfielen etwa 68 Prozent. Das entspricht einem Umsatzplus von rund drei Prozent. In Deutschland bewegte sich der Umsatz mit 216 Mio. Euro auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Zu den wachstumsstärksten Geschäftsfeldern gehörten die Segmente Industry Solutions sowie Business und Financial Services. Diese drei Sparten generierten jeweils ein durchschnittliches Umsatzplus von circa 4 Mio. Euro. Die Zahl der Mitarbeiter des Familienunternehmens stieg auf 4.146 Beschäftigte.

Auch künftig das Produktportfolio ausbauen

„Das erneut starke Ergebnis im Geschäftsjahr 2018 bestätigt unseren Weg des Wachstums durch Innovation“, sagt Andreas Kraut, CEO und Gesellschafter von Bizerba. „Wir werden auch zukünftig unser Produktportfolio durch innovative Hard- und Softwarelösungen sowie umfassende digitale Serviceangebote ausbauen. Vielversprechende Partnerschaften ermöglichen es uns außerdem, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Neuentwicklungen wie das weltweit erste bezahlbare ‚Loss Prevention System‘ für den Einzelhandel oder Smart­Shelf, ein intelligentes Regal, das in Kooperation mit Microsoft entwickelt wurde, schaffen die Voraussetzungen für weiteres Wachstum im KI-Markt.“

Investitionen in Millionenhöhe geplant

Treiber des Erfolgs sind die Kernbereiche Wäge-, Schneide- und Auszeichnungstechnik. Einen wichtigen Anteil trugen jedoch auch die Sparten Digital Services, Sensorik sowie die verschiedenen Finanzierungsangebote des Unternehmens bei. Darüber hinaus stärkt Bizerba seine Standorte Balingen und Meßkirch mit Investitionen in Höhe von 15 Mio. Euro innerhalb der nächsten drei Jahre. Kernstück in diesem Zusammenhang ist ein neues Logistikzentrum für die Ersatzteillogistik am Haupt- und Servicestandort Balingen.

www.bizerba.com