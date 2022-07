14.07.2022

BITO-Lagertechnik gründet neue Tochter in Irland

Die BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH, Meisenheim, gründet mit der irischen Tochtergesellschaft BITO Logistics Solutions Ltd. mit Sitz in Dublin ihre 15. Vertriebsniederlassung im Ausland – ein wichtiger Meilenstein für die Unternehmensgruppe.

Die BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH entwickelt, fertigt und vermarktet als Komplettanbieter Regal-, Behälter-, Kommissionier- und Transportsysteme für alle Branchen. - Bild: Patric Dressel für BITO-Lagertechnik

Der Komplettanbieter für Lager-, Logistik- und Intralogistiklösungen geht mit der Neugründung der irischen Tochtergesellschaft einen weiteren Schritt in Richtung Wachstum, nachdem das vergangene Jahr mit einem Umsatz von 303 Mio. Euro zum umsatzstärksten Jahr in der BITO-Firmengeschichte wurde.

Die neue BITO-Tochter in Irland wird sich vor allem auf den Verkauf von Systemlösungen für Projekte im Wert zwischen 10.000 Euro und 1 Mio. Euro konzentrieren. Der Fokus liegt dabei auf Palettenregalen, Durchlaufregalen, Fachbodenregalen, Kunststoffbehältern und fahrerlosen Transportsystemen, sowie auf ergänzenden Artikeln von Drittanbietern wie Stahlbaubühnen, Warenlifte und Fördertechnikanlagen.

Alan Friel verfügt über 20 Jahre Branchenerfahrung und ist Solution Design Manager der neuen Tochtergesellschaft, die mit einem umfassenden Angebot an innovativen Lager-, Kommissionier- und Transportlösungen für Unternehmen im Einzelhandel, im Bereich Produktion und im Bereich Logistik an den Start geht. „Ich freue mich darauf, den Vertrieb von BITO sowohl in der Republik Irland als auch in Nordirland weiter auszubauen. Projekte in Nordirland werden dabei über unsere Kollegen in Großbritannien abgewickelt, damit die Kunden von der schnellen Lieferung aus deren Lager profitieren,“ so Alan Friel. „BITO gründet ihre Tochtergesellschaft in Irland zu einem für den Markt sehr interessanten Zeitpunkt. Einzelhandelsketten und Hersteller bauen ihre Lager in Irland aus. Außerdem besteht großes Interesse von Unternehmen außerhalb der EU, vor allem aus den USA, die ihren europäischen Hauptsitz hier etablieren möchten. Zum einen, damit sie so einen leichten Zugang zum EU-Binnenmarkt haben, zum anderen, weil sie von der Tatsache profitieren, dass dort Englisch gesprochen wird."

BITO hat bereits eine Reihe von Projektaufträgen in Irland erhalten, darunter einen Auftrag in Höhe von etwa 900.000 Euro für Kunststoffbehälter zum Einsatz in einer automatisierten Anlage eines großen irischen Lebensmitteleinzelhändlers, die Ende 2022 in Betrieb genommen werden soll.

www.bito.com