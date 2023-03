Bis 15. April bewerben: Stipendium für die Lebensmittelforschung

Die Heinrich-Stockmeyer-­Stiftung, Bad Rothenfelde, will den Wissenschaftsnachwuchs unterstützen, der praktikable Lösungsansätze und anwendungsorientierte Forschung in lebensmittelrelevanten Bereichen durchführt und damit zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und zur Stärkung des Verbrauchervertrauens beiträgt.

Dazu vergibt die Stiftung ab September oder Oktober 2023 ein Stipendium in Höhe von 1.600 Euro pro Monat über einen Förderzeitraum von 24 Monaten.

Die Förderung richtet sich gemäß Stiftungszweck auf wissenschaftliche Disziplinen, die der Lebensmittelforschung, der Lebensmittelsicherheit und dem Verbraucherschutz dienen. In diesem Zusammenhang können auch Arbeiten zum Thema Tierwohl von Nutztieren gefördert werden. Förderungswürdig sind nur Personen, die während der Unterstützung durch die Stiftung kein weiteres Stipendium erhalten.

Der Förderantrag soll einen Umfang von 15 Seiten nicht überschreiten und Folgendes beinhalten: Angaben zur Person (gegebenenfalls mit Referenzen), zur jetzigen wissenschaftlichen Tätigkeit, zur Hochschule oder Forschungseinrichtung sowie eine aussagekräftige Projektbeschreibung; weiterhin einen Karriere- und Forschungsplan für die nächsten drei Jahre, aus dem die Bedeutung des Stipendiums für die weitere wissenschaftliche Entwicklung des Antragstellenden und die Motivation für das gewählte Forschungsgebiet hervorgehen. Falls bereits Publikationen vorliegen, ist eine Publikationsliste beizufügen.

Die Bewerbungsunterlagen sind bis zum 15. April 2023 nur in elektronischer Form als eine zusammenhängende und mit einem Passwortschutz versehene PDF-Datei per E-Mail an riewenherm@stiftungsberatung.de einzureichen. Das Passwort erhalten Interessierte über Margret Riewenherm. Über die Zuerkennung des Stipendiums entscheidet das Kuratorium der Heinrich-Stockmeyer-Stiftung; sie erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

www.heinrich-stockmeyer-stiftung.de