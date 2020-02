25.02.2020

BioFach: Globaler Branchentreff in Nürnberg

Die BioFach, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, und die Vivaness, Internationale Fachmesse für Naturkosmetik, verzeichneten zur diesjährigen Ausgabe Bestmarken bei Ausstellern, Fläche und Internationalität. 3.792 Aussteller aus 110 Ländern präsentierten sich auf einer Fläche von 57.609 qm den Fachbesuchern. Über 47.000 Facheinkäufer aus 136 Ländern ließen sich in nochmals zwei Hallen mehr von Neuheiten, Trends und Innovationen aus aller Welt begeistern. In die Top 5 haben es bei den Besucherländern dieses Mal neben Deutschland Österreich, Italien, Frankreich und die Niederlande geschafft.

3.792 Aussteller aus 110 Nationen präsentierten sich und ihre Produkte auf der diesjährigen BioFach und Vivaness in Nürnberg. - Bild: NuernbergMesse / ThomasGeiger

Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung, NürnbergMesse: „Wir freuen uns sehr, dass auch 2020 BioFach und Vivaness über 47.000 Fachbesucher in Nürnberg zum jährlichen Branchentreff versammelt haben. Das sind nur 8 % weniger als im Vorjahr – trotz Zurückhaltung wegen Corona. In den Messehallen stand an erster Stelle Networking, Handel sowie der Austausch zu Branchenthemen. Die Grundstimmung war sehr positiv. Emotionales Highlight war eindeutig die zutiefst beeindruckende Dr. Jane Goodall mit ihrer Keynote.“

Hochkarätig besetzte Eröffnung

Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, eröffnete gemeinsam mit Dr. Jane Goodall das Messe-Duo. Die Branche zeigte sich tief bewegt von der Keynote der Primatenforscherin, Umweltaktivistin und UN-Friedensbotschafterin und honorierte ihren Auftritt mit Standing Ovations. 2020 versammelte der Kongress erstmals knapp 10.000 Teilnehmer und Mitdiskutanten in 149 Einzelterminen und bestätigte damit seine Rolle als international bedeutendste Wissens- und Informationsplattform der Branche. Besuchermagneten: „Die neuen Bio-Regeln: Was gilt ab 2021 für Bauern und Hersteller?“ mit 250 Teilnehmern (BioFach) und „Naturkosmetikmarkt 2019: Daten, Fakten und Prognosen“ mit 150 Besuchern (Vivaness). Für den Kongressschwerpunkt der BioFach, „Bio wirkt!“, interessierten sich in den 10 entsprechenden Terminen jeweils überdurchschnittliche 75 Teilnehmer.

Preisverdächtig: Best New Product Awards

Auch 2020 haben die Fachbesucher in sieben Kategorien für ihre Favoriten beider Messen für den Best New Product Award abgestimmt. Die Käserebellen gehören mit dem „Bio Vulkan Rebell“ (Frischeprodukte) zu den glücklichen Gewinnern der BioFach ebenso wie EISL EIS mit ihrem „Bio Schafmilcheis – Eis im Glas“ (Tiefkühlprodukte). In der Kategorie „Trockenprodukte, Kochen und Backen“ freut sich SONNENTOR mit den „Ätherischen Gewürzölen“ über einen der begehrten Awards. HANS Brainfood überzeugte die Fachbesucher in der Kategorie „Trockenprodukte, Snacks & Süssigkeiten“ mit ihren „Hanf Bites“. „RETTERGUT bio-suppen“ von Dörrwerk gewinnt einen Best New Product Award in der Kategorie „Weitere Trockenprodukte“. Bei den Getränken überzeugte Voelkel mit ihrem „Voelkel Haferdrink glutenfrei“ und Biobaula begeistert mit ihren „Biobaula Öko-Reiniger-Tabs“ in der Kategorie „Non-Food“.

Das nächste Mal trifft sich die internationale Branche zur BioFach und Vivaness vom 17.-20. Februar 2021. Heute schon den Termin vorgemerkt haben sich knapp 95 Prozent der diesjährigen Besucher. Sie wollen auf jeden Fall wiederkommen.

www.biofach.de