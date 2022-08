08.08.2022

Biofach 2022: Die Biobranche traf sich in Nürnberg

Das Herz der internationalen Bio-Branche schlug vom 26. – 29.07.2022 für vier Tage in Nürnberg. Die Biofach, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, und die Vivaness, Internationale Fachmesse für Naturkosmetik, meldet sich mit der einmaligen „Summer Edition“ zurück. Groß war die Wiedersehensfreude der über 24.000 Fachbesucher aus 137 Ländern. Im Fokus: Der persönliche Austausch, Networking und vertiefte Gespräche zu den Themen der Zeit. Aber auch: Neuheiten und Trends entdecken und eintauchen mit allen Sinnen in die Produktvielfalt der 2.276 Aussteller aus 94 Ländern.

Über 24.000 Fachbesucher aus 137 Ländern kamen zur Biofach und Vivaness nach Nürnberg. - Bild: NuernbergMesse / Uwe Nik

„Die Bio- und Naturkosmetik-Branche meldet sich zurück in Nürnberg zu ihrem hochinternationalen Branchentreff und wir sagen Dankeschön für den großen Zuspruch! Die Stimmung in den Hallen war beeindruckend. Aussteller wie Besucher betonten das einzigartige Messeerlebnis vor Ort“, freute sich Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung, NürnbergMesse.

Zahlreich waren die Highlights, darunter das Forum Landwirtschaft im Kongress, der eigene Angebotsbereich Unverpackt oder auch die Workshop Area der Vivaness, die 2022 Premiere feierten. Zentral waren aber von Beginn auch die großen Themen der Zeit wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie Fragen der globalen Ernährungssicherung.

„Der große Wert der persönlichen Begegnungen, aber auch der vertiefte fachliche Austausch wurden immer wieder betont – gerade jetzt in der aktuellen Weltlage, um aufzuzeigen, welche Lösungen Bio bietet. Dass die Branche genau diese Themen vor Ort und digital diskutiert und von hier aus Zukunft gestaltet – in diesem Jahr einmalig im Sommer – freut uns sehr“, so Petra Wolf weiter.

Die Themen der Zeit – live und on demand

Insgesamt 123 fachlich fundierte und hochkarätig besetzte Einzeltermine des Biofach und Vivaness Kongresses machten diesen zu einem zukunftsweisenden Forum für die Branche. 2022 im Fokus: Neben dem Kongressschwerpunkt Organic.Climate.Resilience vor allem Fragen zur aktuellen Marktentwicklung und -trends sowie politische und rechtliche Rahmenbedingungen.

Der Weltagrarbericht konstatiert: „Wir brauchen eine agrarökologische Evolution der Landwirtschaft, der Lebensmittelproduktion und des Konsums.“ Und so soll im Rahmen des Biofach Kongresses 2023 der Zusammenhang zwischen Öko als Landwirtschaft der Zukunft, Transformation, globale Krisenbekämpfung, Ernährungssicherheit – verbunden mit True Cost – in den Blick genommen werden. Der Beitrag von Bio zum nachhaltigeren Landwirtschafts-, Gesellschafts- und Ernährungsstil wird analysiert, diskutiert, konstatiert. Welches Potenzial bietet Bio für den Planeten? Welche globalen Entwicklungsaufgaben liegen vor Politik, Medien und Gesellschaft und speziell vor der (Öko-) Landwirtschaft? Wo steht Bio aktuell? Anlässlich der Biofach und Vivaness 2023 vom 14.–17. Februar 2023 werden die Chancen und die Risiken beleuchtet gemäß der Leitfrage: „Öko-Landwirtschaft, Klimaschutz, Gesundheit: Gesunder Boden – gesunder Mensch – wie hängt das zusammen?“ Der Kongressschwerpunkt wird gemeinsam von IFOAM – Organics International, Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) und Biofach gestaltet.

www.biofach.de