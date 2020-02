10.02.2020

BioFach 2020: Weltleitmesse der Biobranche

Vom 12. – 15. Februar 2020 öffnet die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, die BioFach, wieder ihre Tore in Nürnberg. Zum jährlichen Jahresauftakt der Branche werden dann 3.500 Aussteller aus circa 100 Ländern erwartet. Mit der Erweiterung um zwei Hallen bietet die Messe in diesem Jahr noch mehr Raum für Aussteller. Das Angebot wird damit für die Fachbesucher des Messe-Duos BioFach und Vivaness – 2019 waren es 51.488 – noch vielfältiger. Die Internationale Fachmesse für Naturkosmetik findet 2020 bereits zum 14. Mal parallel zur BioFach statt.

Auf der BioFach werden über 50.000 Fachbesucher erwartet, die sich bei rund 3.500 Ausstellern aus 100 Ländern über aktuelle Entwicklungen und neue Produkte informieren werden. - Bild: NuernbergMesse/Thomas Geiger Weitere Bilder

Auf der BioFach in Nürnberg trifft sich alljährlich die internationale Biobranche. Das umfassende Angebot zertifizierter Bioprodukte zeigt deren Vielfalt – von Frischeprodukten wie Molkereierzeugnisse und Käse, über Obst, Gemüse, Trockenprodukte wie Getreide- und Hülsenfrüchte, Nüsse und Süßwaren bis hin zu Getränken. Internationaler Schirmherr der BioFach ist IFOAM – Organics International, ideeller nationaler Träger der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW).

„360° Bio, das ist auch 2020 wieder unser Anspruch an die BIOFACH als Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel. Daher freuen wir uns ganz besonders, unseren Ausstellern mit zwei weiteren Hallen nochmals mehr Raum für ihr inspirierendes Angebot zu bieten. Gleichzeitig können wir damit den hochinternationalen Fachbesuchern aus Handel und der Außer-Haus-Verpflegung und entlang der gesamten Wertschöpfungskette noch mehr Vielfalt präsentieren“, so Danila Brunner, Leitung BioFach und Vivaness. „Definitiv steht die BIOFACH 2020 erneut für eine unvergleichliche Bio-Produktvielfalt, überzeugende Neuheiten, zahlreiche Impulse zu Food- und Sortimentstrends, vielfältige Networking-Möglichkeiten und fachlich fundierten Wissensaustausch.“

Die Themenwelten der BioFach

360° Bio, das zeigt sich alljährlich in den umfassenden Themenwelten der BioFach. Unerlässlich dabei: die Themenwelt Wissen & Lernen. Hierzu gehören neben dem BioFach Kongress, zu dem erneut rund 8.000 Teilnehmer in circa 150 Einzelterminen erwartet werden, und dem Fachhandelstreff die Treffpunkte „Generation Zukunft“ und „Initiativen & NGOs“. Premiere feiert 2020 der Treffpunkt „Wasser: gefährdete Grundlage des Lebens?“.

Anlässlich des BioFach Kongresses diskutiert der Sektor mit Schwerpunkt zentrale Herausforderungen der Zukunft und welche Antworten und Lösungsansätze eine ökologische Wirtschaftsweise liefert. Unter der Überschrift „Bio wirkt!“ zeigt die Branche die positiven Effekte von Bio auf: Bio schützt das Wasser, steigert die Bodenfruchtbarkeit und stärkt Artenvielfalt. Bio schützt das Klima, ist gesund im ganzheitlichen Sinne und sichert Lebensgrundlagen. Bio-Landwirtschaft, -Lebensmittelherstellung und -Handel stärken das Gemeinwohl rund um den Globus.

Eine Facette des Kongressschwerpunktes vertieft die neue Sonderschau der BIOFACH 2020. Mit dem Treffpunkt „Wasser – gefährdete Grundlage des Lebens?“ greift die Weltleitmesse ein hochaktuelles Thema auf. In Vorträgen und zahlreichen weiteren wissensvermittelnden Formaten präsentieren auf der neuen Sonderschau eine Vielzahl an Verbänden, Institutionen und Unternehmen ihre Projekte und Produkte rund um die (Lebens-)Ressource Wasser. Platziert wird die Sonderschau in Halle 8 des Messezentrums Nürnberg.

Der Fachhandelstreff bietet auch diesmal wieder Raum für Themen, wie die gemeinsame Entwicklung von zukunftsweisenden Handelskonzepten oder Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen. Ebenfalls Teil der Themenwelt Wissen & Lernen ist der Treffpunkt Generation Zukunft. Zu diesem zählen Jobbörse, Karrieretreff und der Forschungspreis Bio-Lebensmittelwirtschaft. Und, da Bio immer auch für Verantwortung steht, begegnen Fachbesucher am gleichnamigen Treffpunkt Initiativen & NGOs, also Nichtregierungs-organisationen, die einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl unserer Gesellschaft leisten.

Neuheiten und Trends

Fachbesucher auf der Suche nach spannenden Neuprodukten und Inspirationen werden unter anderem am Neuheitenstand der BioFach fündig. Circa 550 angemeldete Neuheiten präsentieren die Aussteller dort. Im Rahmen der Best New Product Awards können die Fachbesucher vor Ort auch gleich noch für das in ihren Augen innovativste und interessanteste Produkt am Neuheitenstand abstimmen. Zur Themenwelt Neuheiten und Trends zählt darüber hinaus der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte Gemeinschaftsstand für junge innovative Unternehmen, die „deutschen Newcomer“. Unter der Überschrift „Innovation made in Germany“ präsentieren sich dort 25 Newcomer und Start-ups dem Fachpublikum.

Kulinarische Erlebnisse

Den Sortimentsbereichen Olivenöl, Wein und Vegan sind eigene Ausstellungsbereiche gewidmet. Sie gehören zur Themenwelt Erleben & Entdecken. Neben Produktpräsentationen sind dort Verkostungen sowie ein fachliches Rahmenprogramm auf der jeweiligen Fläche fester Bestandteil. Tradition haben auf den Erlebniswelten auch die begehrten Prämierungen. Die „Jahrgangsbesten“ werden hier mit dem MUNDUS VINI BIOFACH, dem internationalen Bio-Weinpreis, beziehungsweise dem Olive Oil Award ausgezeichnet.

Im digitalen Newsroom der BioFach (www.biofach.de/news) finden Aussteller, Fachbesucher und alle Bio-Branchenakteure auf einen Blick Aktuelles rund um die Weltleitmesse. So warten dort unter anderem Interviews, Trendberichte und Informationen zu Newcomern.

www.biofach.de