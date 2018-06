18.06.2018

BGN: Vorsicht mit CO2-Löschern in kleinen Räumen

Ein Löscheinsatz mit einem CO2-Feuerlöscher kann in kleinen und engen Räumen wie etwa Kühl- und Vorratskammern, Schaltschrank- oder kleinen Lagerräumen lebensgefährlich sein.

Beim Löschen mit CO2-Löschern ist vor allem in einem kleinen Räumen erhöhte Vorsicht geboten. - Bild: BGN

Denn beim Löschen in einem kleinen Raum kann sehr schnell eine hohe Kohlendioxid-Konzentration in der Raumluft erreicht werden. Bereits ab 5 bis 8 Volumen-Prozent CO 2 in der Atemluft droht Erstickungsgefahr.

Gerhard Sprenger, Brandschutzexperte bei der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN), erklärt: „Pro Kilogramm CO 2 -Löschmittel muss mindestens eine freie Grundfläche von fünfeinhalb Quadratmetern vorhanden sein, damit eine Person, die sich im Raum aufhält um den Brand zu löschen, nicht gefährdet wird.“

Achtung: Wenn das Verhältnis von freier Grundfläche zur Löschmittelmenge kleiner ist, muss man von außen durch den geöffneten Türspalt löschen und danach sofort die Tür schließen. Der Brandraum darf nur nach wirksamer Lüftung oder mit einem Umluft unabhängigen Atemschutzgerät betreten werden, wie es beispielsweise Feuerwehren einsetzen.

www.bgn.de (Shortlink = 1598)