05.07.2021

BGN-Sicherheitstipp: Checkliste „Schutz vor Elektrobrand“

Ein beschädigtes Kabel, wacklige Kontakte, schlechte Anschlüsse – es kann schnell brenzlig werden, wenn Elektroinstallationen und elektrische Betriebsmittel nicht in einwandfreiem Zustand sind. Die vermeintlichen Kleinigkeiten sind die Ursache der meisten Elektrobrände – auch am Arbeitsplatz.

Die BGN-Checkliste „Schutz vor Elektrobrand“ hilft, Elektrobrände zu verhindern. - Bild: Hans-Peter Reichartz / www.pixelio.de

In der Ausgabe 2/2021 ihrer Zeitschrift „report“ beschreibt die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN), dass schon der Knick in einer älteren Leitung oder das gequetschte Kabel zu oft unbemerkten Schäden mit drastischen Konsequenten führen können. Die BGN erläutert woran das liegt: Während sich die Folgen einer schadhaften Isolierung noch leicht nachvollziehen lassen, ist der erhöhte Widerstand und die daraus resultierende Wärmeentwicklung in einer gequetschten Leitung schon weniger offensichtlich.

Zu viele Elektrogeräte über ein und dieselbe Steckdose zu versorgen, ist übrigens auch keine gute Idee. Das kann zur Überlastung führen und dazu muss die Leitung gar nicht beschädigt sein.

Die BGN erläutert in einem Leitfaden, wie Elektrobrände verhindert werden können: Mit den sieben Punkten der Checkliste „Schutz vor Elektrobrand“ ist man so gut wie auf der sicheren Seite.

Zur Checkliste: www.bgn.de, Shortlink = 1789