19.10.2017

Bewerbung für INTERNORGA Zukunftspreis 2018 ab sofort möglich

Wer zukunftsgerichtet denkt, wirtschaftet und produziert, kommt am INTERNORGA Zukunftspreis nicht vorbei. 2018 wird der renommierte Branchenpreis zum achten Mal in vier Kategorien an innovative und nachhaltig handelnde Unternehmen vergeben. Die Bewerbungsphase ist gestartet. Bis zum 15. Januar 2018 können Bewerbungen und Empfehlungen unter www.internorga.com/zukunftspreis eingereicht werden.

Maßstäbe für die Branche setzen, indem neue Wege gegangen und Perspektiven eröffnet werden – mit dem INTERNORGA Zukunftspreis zeichnet die Leitmesse innovative Produkte, Technologien und Strategien aus, die auf Zukunftsfähigkeit setzen. Der Preis gilt als einer der wichtigsten nationalen und internationalen Auszeichnungen im Außer-Haus-Markt.

Wie positiv sich der Gewinn des Zukunftspreises auswirkt, erklärt Martina Ganthaler, Geschäftsführerin Hotel Muchele und Gewinnerin 2017 in der Kategorie „Trendsetter Unternehmen – Gastronomie & Hotellerie“: „Der Gewinn des INTERNORGA Zukunftspreises macht uns unglaublich stolz. Er bestätigt uns in unserem Mut und Glauben an eine wachsende Erfolgsgeschichte, die glücklich macht. Gleichzeitig motiviert er uns, zukünftig noch kreativer und bunter zu sein, ohne dabei unsere eigenen Werte und Tradition zu verlieren. Wir freuen uns auch deshalb besonders über den Zukunftspreis, weil er beim Südtiroler Wettbewerb ein hohes Ansehen genießt. Wir raten jedem Unternehmen, das Visionen für seine Branche hat, sich für den Zukunftspreis 2018 zu bewerben – es lohnt sich!“

Vier Kategorien

Gleich mehrere Unternehmen haben die Chance auf den INTERNORGA Zukunftspreis, der in vier verschiedenen Kategorien verliehen wird. Für zwei dieser Kategorien können sich Unternehmen entweder direkt selbst bewerben oder nominiert werden:

Die Kategorie „Trendsetter Unternehmen – Handwerk“ zeichnet Handwerksbetriebe wie Bäckereien, Konditoreien oder Fleischereien aus, die traditionelle Herstellungsverfahren mit innovativen Ideen und Technologien wirtschaftlich nachhaltig verbinden.

Unternehmen aus Hotellerie, Gastronomie, Catering oder Gemeinschaftsgastronomie sind für die Kategorie „Trendsetter Unternehmen – Gastronomie & Hotellerie“ aufgerufen. Bewerber für diesen Bereich zeigen, wie sie unternehmerisches Handeln und zukunftsorientiertes Wirtschaften vereinen und so die Trends von morgen setzen.

Zwei weitere Rubriken stehen ausschließlich für Aussteller der INTERNORGA zur Bewerbung offen: „Trendsetter Produkt – Nahrungsmittel & Getränke“: Hier wird ein innovatives Produkt prämiert, das sich beispielsweise durch gesunde und biologisch wertvolle Rohstoffe, eine hohe Qualität in Verarbeitung und Geschmack oder faire Produktionsbedingungen und Wiederverwertung auszeichnet.

Die Rubrik „Trendsetter Produkt – Technik & Ausstattung“ würdigt intelligente Lösungen, die durch Effizienz und Sparsamkeit im Einsatz sowie in der Nutzung von Energie und Materialien überzeugen, eine lange Produktlebensdauer vorweisen sowie update- und reparaturfähig sind. Zu dieser Kategorie zählen auch technische Neuerungen, die Arbeitsprozesse optimieren und so neue Maßstäbe setzen.

Hochkarätig besetzte Jury

In der fünfköpfigen Fachjury des INTERNORGA Zukunftspreises entscheiden renommierte Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft über vier Gewinner. Dr. J. Daniel Dahm ist Vorsitzender der Jury und international renommierter Experte für Nachhaltigkeit sowie unter anderem Vize Direktor des European Centre for Sustainability Research ECS der Zeppelin Universität. Zu Jury gehören außerdem: Mag. Hanni Rützler, eine der führenden Trendforscherinnen im Food-Bereich; Dipl. Ing. Carl-Otto Gensch, Experte im Bereich Nachhaltigkeitsbewertung von Technologien und Unternehmensstrategien am Öko-Institut Freiburg; Rainer Roehl, Fachmann für Bio-Zertifizierung von Großküchen und Restaurants sowie Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH.

Einsendeschlus s: 15. Januar 2018

Bis zum 15. Januar 2018 können sich Unternehmen für den INTERNORGA Zukunftspreis bewerben oder über Empfehlungen von Dritten teilnehmen. Aus allen Einreichungen wählt die unabhängige Expertenjury drei Finalisten für jede Kategorie aus. Die vier Gewinner der jeweiligen Kategorie erhalten die renommierte Auszeichnung im März 2018 im Rahmen der festlichen Eröffnungsgala am Vorabend der INTERNORGA in Hamburg.

Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen unter: www.internorga.com/zukunftspreis