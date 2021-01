28.01.2021

Bettcher GmbH mit neuer Führung

Das US-amerikanische Unternehmen Bettcher Industries, Spezialist für innovative Präzisionsschneidwerkzeuge für die Fleisch-, Geflügel- und Fischindustrie, ernennt René T. Hansen zum neuen Geschäftsführer seiner Europaniederlassung Bettcher GmbH, ansässig in Dierikon in der Schweiz.

René T. Hansen ist neuer Geschäftsführer der Europaniederlassung Bettcher GmbH mit Sitz in der Schweiz. - Bild: Bettcher GmbH

René T. Hansen ist seit Juli 2018 als International Sales Manager für die Bettcher GmbH tätig. In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer verantwortet er die strategische Geschäftsentwicklung ebenso wie die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensziele inklusive der Zusammenarbeit mit einem engen Netzwerk aus Vertrieb und Kunden.

In seiner mehr als dreißigjährigen Tätigkeit in der Fleischbranche sammelte René T. Hansen weitreichende Erfahrung in diesem Segment. Er war dreizehn Jahre als Produktmanager bei Nemco A/S aus Brøndby/Dänemark beschäftigt, eine der führenden Vertretungen von Maschinenherstellern aus der Lebensmittelbranche auf dem skandinavischen Markt. Zuvor war er als Berater am international agierenden Danish Meat Research Institut tätig.

„Die Ernennung zum Geschäftsführer der Bettcher GmbH ist eine große Ehre für mich. In meiner Tätigkeit als International Sales Manager für die Bettcher-Familie habe ich weitreichende Einblicke in das Geschäft und den Markt gewonnen, die eine wertvolle Basis bieten, um meine neue Funktion auszufüllen. Im vergangenen Jahr haben wir anspruchsvolle Zeiten erlebt, sowohl generell in unserem Alltag als auch in der Fleischindustrie im Besonderen. Covid-19 und ASF haben eine große Dynamik in das Fleischgeschäft gebracht. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an diese neuen Herausforderungen sind heute die Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Bettcher hat in den letzten 75 Jahren die Fähigkeit bewiesen, sich mit der Fleischindustrie zu entwickeln und zu verändern, um Lösungen für neue Anforderungen hervorzubringen und diese in enger Zusammenarbeit erfolgreich umzusetzen. Bei Bettcher hat sich ein Team aus Experten zusammengefunden, das jahrzehntelange Erfahrung, besondere Leistungsfähigkeit, starke Führungsqualitäten und erstklassigen Service vereint. Zusammen mit dem Bettcher-Vertriebskonzept ist ein schlagkräftiges Geschäftsmodell entstanden, mit dem wir uns auch für die Zukunft gut aufgestellt sehen. Ich freue mich darauf, in neuer Funktion ein Teil dieses Teams zu sein“, so René T. Hansen zu seiner neuen Aufgabe.

Mark Host, Vice President Global Sales bei Bettcher Industries, ergänzt: „Es freut uns sehr, René T. Hansen als neuen Geschäftsführer der Bettcher GmbH gewonnen zu haben. Seine weitreichende Erfahrung und sein profundes Wissen quer durch alle Bereiche der fleischverarbeitenden Industrie werden unser europäisches Geschäft weiter vorantreiben. Das Know-how aus seiner vorangegangenen Tätigkeit als International Sales Manager bei der Bettcher GmbH wird ihn dabei unterstützen, bestehende Branchennetzwerke zu stärken und innovative neue Strategien zu etablieren. Wir wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion.“

www.bettcher.com