02.09.2019

Bettcher expandiert weiter

Die Bettcher GmbH, Dierikon/Schweiz, hat seit 1. September 2019 eine Direktvertriebs- und Kundendienststruktur für ihren Kundenstamm in Spanien eingerichtet. Die neue Direktvertriebsstruktur ersetzt den Vertrieb durch Dritte.

Gregor Thomalla, Geschäftsführer der Bettcher GmbH, und Russ Stroner, Leiter des weltweiten Vertriebs von Bettcher, wollen spanischen Kunden durch den Direktvertrieb von Ausrüstung und Ersatzteilen sowie... - Bild: Bettcher

Laut Gregor Thomalla, Geschäftsführer der Bettcher GmbH, wird die neue Direktvertriebsstruktur aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Proteinindustrie in Spanien implementiert, die in den letzten Jahren ein beträchtliches Wachstum erfahren hat. „Der Markt in Spanien ist schon seit Jahrzehnten sehr wichtig für Bettcher. Wir sind überzeugt, dass wir unserem Kundenstamm durch die Einrichtung eines Direktvertriebs für Ausrüstung und Ersatzteile sowie eines Fabrik-Direktservice den bestmöglichen Support bieten können“, sagt Thomalla.

Durch die direkte Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Niederlassungen von Bettcher profitieren die spanischen Kunden von einer fristgerechten, effektiven und effizienten Betreuung durch erfahrenes Firmenpersonal, so das Unternehmen. Die Kunden haben ferner einen schnellen und einfachen Direktzugang zu Bettchers Ausrüstung und Ersatzteilen in den europäischen Anlagen von Bettcher in Dierikon/Schweiz.

www.bettcher.com