08.10.2019

Bettcher: Personelle Veränderungen in Dierikon

Der Expansionskurs und ein florierendes Europageschäft von Bettcher Industries, Anbieter von Schneid- und Trimmwerkzeugen für die fleischverarbeitende Industrie mit Stammsitz in Birmingham in Ohio/USA, führt zu personellen Veränderungen bei der Bettcher GmbH am Standort Dierikon in der Schweiz.

Gregor Thomalla (Geschäftsführer Bettcher GmbH), Melanie Gasser (Director Operations Europastandort), Mike Filter (International Sales Manager), Markus Jentner (International Sales Manager Verkaufsleitung... - Bild: Bettcher GmbH

Markus Jentner hat am 1. September 2019 als International Sales Manager die Verkaufsleitung für den deutschen Markt übernommen. Der ausgebildete Metzger, Koch und Fleischtechniker mit umfangreichem Know-how in der nationalen und internationalen Fleischbranche ist seit 2016 im Unternehmen und war bisher als Senior Clients Advisor tätig.

Als International Sales Manager betreut Nicolas Bernet zukünftig die Region Süd-Ost-Asien und erweitert damit sein Zuständigkeitsgebiet. Nach Stationen als Küchenchef und im Außendienst in der Getränkebranche stieg er 2016 bei Bettcher als Ansprechpartner für die Märkte in Österreich und der Schweiz ein, für die er auch weiterhin verantwortlich sein wird.

In ihrer neuen Funktion als Director Operations leitet Melanie Gasser seit dem 1. September 2019 das operative Geschäft der Bettcher GmbH. Nach Stationen als Customer Support ab 2013 sowie als Subsidiary Financial Manager wird sie ihre umfangreiche Erfahrung nun in ihrem neuen Tätigkeitsfeld einsetzen.

Nach langer Betriebszugehörigkeit verabschiedet sich Mike Filter, International Sales Manager, in den Ruhestand. 1991 bei Bettcher als European Sales Manager eingestiegen, verantwortete er zuletzt das internationale Geschäft. „Mit Mike Filter verlässt ein versierter Branchenkenner unser Unternehmen, der den Erfolg von Bettcher mit hohem Engagement und großer Identifikation fast drei Jahrzehnte lang mitgetragen hat. Wir danken ihm herzlich für seine lange Verbundenheit. Und wir freuen uns, mit erweitertem Team und langjährigen Mitarbeitern in neuen Positionen die Erfolgsgeschichte von Bettcher weiterzuschreiben“, sagt Gregor Thomalla, Managing Director der Bettcher GmbH.

www.bettcher.com