09.07.2018

BESH feierte 30-jähriges Jubiläum

„30 Jahre Projekte für die ländliche Regionalentwicklung in Hohenlohe“ überschreibt Gründer Rudolf Bühler den Festakt zum Jubiläum der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH). In diesen Jahren ist die bäuerliche Familie von acht Gründungsmitgliedern zur stattlichen 1460 Mitgliedern gewachsen.

Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall feierte im historischen Zeughaus von Schwäbisch Hall mit mehr als 650 Gästen ihr 30-jähriges Jubiläum. - Bild: BESH

Vor mehr als 650 Gästen wünschte Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium, „der Gemeinschaft weiterhin Erstarken“ und zollt „nicht nur dem Begründer, auch den Mitarbeitern großen Respekt“. Verbraucher wollten heute wissen, wer hinter dem Produkt steht: „Die Bäuerlichen machen Landwirtschaft mit allen Sinnen erlebbar.“ Die BESH sei ein „Leuchtturmprojekt“ und als Pionier national und international gefragt. Mit der Übernahme des ehemals kommunalen Schlachthofs und dem Bau der Wurstmanufaktur sei es Rudolf Bühler und seinen Mitstreitern gelungen, die gesamte Wertschöpfungskette in Händen zu halten: „Sie haben die Chancen in der Vermarktung erkannt.“

Auch der Stuttgarter Regierungspräsident Wolfgang Reimer zollt der Entscheidung der BESH-Verantwortlichen Respekt, auf regionale Erzeugung und Vermarktung zu setzen: „Es war richtig, den anderen Weg zu gehen und nicht für den Export zu erzeugen.“

Rudolf Bühler, Gründer und Vorstand der BESH, bilanziert das in den vergangenen 30 Jahren Erreichte: „Wir erzeugen das, was die Gesellschaft haben will und von uns erwartet“, sagt er, „deshalb genießen wir eine hohe Akzeptanz, haben die Qualitätsführerschaft inne und zahlen unseren Mitgliedern bundesweit die höchsten Preise.“ Solidarisches Wirtschaften, Ökologie und Biodiversität, Kultur und Bildungsarbeit auf dem Lande sowie die Bewältigung der sozialen Herausforderungen seien die Werte, für die die BESH stehe. „Wir sind mit unserer gemeinsamen Projektarbeit mitten in der Gesellschaft angekommen, das gibt uns Hoffnung, dass es eben nicht umsonst ist, sich einzubringen und zu engagieren“, sagt Bühler.

Im Namen des Landkreises Schwäbisch Hall gratuliert der Erste Landesbeamte Michael Knaus in einer launigen Laudatio auf die Erzeugergemeinschaft und die Rettung des Schwäbisch-Hällischen Schweins: „Es war ein großes Wagnis, das gekrönt mit dem Erfolg, eine Marke gefunden zu haben, die weit über die Grenzen hinaus bekannt ist.“

