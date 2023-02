Berufsbildungsmesse: Metzger überzeugen mit neuem Konzept

Über 250 Aussteller, gut 300 Berufe, viele tausende Besucher: Die im dreijährigen Rhythmus stattfindende „Berufsbildung“ in Nürnberg ist die größte Aus- und Weiterbildungsmesse Deutschlands. Eine solche Chance, für Nachwuchs zu werben, ließen sich Bayerns Metzger bei der Neuauflage im Dezember nicht entgehen und präsentierten ihre Berufsbilder an einem Stand, der mit Motiven der Saga „Butcher’s Tale – Die Wächter des Handwerks“ des Landesinnungsverbandes dekoriert war. Er wirkte als ­attraktiver Anziehungspunkt: Bis zu 100 Gespräche mit Schülern und Lehrern führte man an vier ­Tagen.

„Ein großer Schritt in die richtige Richtung“, bewertete Bernd Schmitt, Fachlehrer für Fleischer-Azubis am Beruflichen Schulzentrum in Fürth, das neue Konzept. Erstmals boten die Metzger keine „Gläserne Wurstküche“ an, verzichteten auf Live-Produktion und Verkauf von Leberkäse & Co. Stattdessen gestaltete man einen offenen Stand mit Fleischerei-Maschinen, Video-Screens und Fantasy-Figuren. Und gerade diese konträren Elemente lockten viele junge Leute an, sagt Schmitt: „Es kamen Mittel-, Realschüler, Gymnasiasten und auch Lehrer. Wir wollten offen informieren, aber niemanden durch den Anblick von Fleischverarbeitung abschrecken. Es hat funktioniert.“

Kutter, Wolf und Vakuumfüller von K+G Wetter, Frey und Vemag (zur Verfügung gestellt von der Fleischergenossenschaft Evenord) waren zwar nicht in Betrieb, wurden aber von Fachleuten in Halle 7 erklärt – und auf Tablets und Bildschirmen in Aktion gezeigt. Als leckere „Give-­aways“ erhielten die jungen Besucher Körnerstangen mit Pfefferbeißern, die Fachlehrer Marcel Grabowsky mit seinen Azubis in der überbetrieblichen Ausbildung im Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) 2 der Handwerkskammer für Mittelfranken in Nürnberg hergestellt hatte.

Mit geplant hatten den Auftritt die Obermeister Willy Böbel (Mittelfranken-Süd), Konrad Ammon (Mittelfranken-Mitte) und Stefan Prütting (Erlangen), als Praxis-Profis stundenweise vor Ort waren die Metzgermeister Max Ammon (Fürth) und Jürgen Reck (Möhrendorf) sowie Stefan Ulbricht, Pressereferent des Fleischerverbandes Bayern. Fleischer-Azubi Nico Schmidt (Metzgerei Reck) und die angehende Fachverkäuferin Laura Heiß (Metzgerei Max Gruber, Großweingarten) erklärten, was zur Ausbildung gehört.

Laura, die nach dem Abitur ihre verkürzte Ausbildung begann und noch eine Fleischerlehre anhängen will, hatte bei einer 15-minütigen Live-Schalte von „Handwerkskammer-TV“ ihren großen Auftritt. Das Interview wurde aus der Werkstatt des BTZ 2 in die Messehallen übertragen. Sie bezog dabei Position auch zu Bewegungen wie „Fridays for Future“: „Ich will nicht nur reden, sondern anpacken!“ Etwas nachhaltig zu verändern, sei im Handwerk gut möglich – hier könne man mit großer Wertschätzung für Tiere und Kunden wirtschaften und gute, regionale Inhaltsstoffe garantieren. Man müsse mehr Eltern klar­machen, dass ihre Kinder nicht studieren müssen, um erfolgreich zu sein. Wobei nach einer fundierten Ausbildung im Handwerk der Meistertitel, eine Techniker-Fortbildung oder ein Studium weiter möglich seien. Und gerade vom Praxisbezug könne später jeder profitieren. „Leute, die etwas produzieren, sind wichtig!“, findet Laura Heiß. Sie selbst könnte sich für die Zukunft einen beruflichen Auslandsaufenthalt, eigenen Betrieb oder einen Hof mit Selbstvermarktung vorstellen.

Ausbilder Marcel Grabowsky gab ihr Recht: Auch mit Abitur finde man einen guten Platz im Handwerk. Erfolgsgeschichten wie die des „Butcher Wolfpacks“, das 2022 den WM-Titel gewonnen habe, gebe es genug. Sein Appell an die Jugend lautet: „Macht Handwerk!“

