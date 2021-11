26.11.2021

Bernd Eßer ist Vorstand bei BALPro

In den kommenden Jahren werden die Energie- und die Verkehrswende Bund und Länder laut Expertenschätzungen hunderte Milliarden Euro kosten, während es nach wie vor an einer vergleichbaren Förderung der Agrar- und Ernährungswende fehlt.

Bernd Eßer weist umfassende Handels- und Industrieerfahrung in führenden Positionen der Lebensmittelbranche auf. - Bild: Berief Food GmbH

Um diese politische Handlungslücke zu schließen, dem Alternativen Proteinsektor eine Stimme zu geben und die Transformation der Ernährungswirtschaft zu fördern, wurde im März 2019 der Bundesverband für Alternative Proteinquellen e.V. (BALPro) gegründet. Unter den derzeit über 100 Mitgliedern finden sich, neben Startups und Forschungseinrichtungen, ebenfalls etablierte Player der Lebensmittelbranche. Das Produktportfolio der Mitgliedsunternehmen reicht von ergänzenden Alternativprodukten bis hin zu rein pflanzlichen Sortimenten.

Auf der ordentlichen BALPro-Mitgliederversammlung am 13. Oktober 2021 wurde Bernd Eßer gemeinsam mit Godo Röben, bis Oktober 2021 Mitgliede der Geschäftsführung bei der Rügenwalder Mühle, in den Verbandsvorstand gewählt. Gemeinsam werden sie den BALPro-Gründer und ersten Vorsitzenden Fabio Ziemßen von nun an bei seiner Arbeit unterstützen.

„Wir möchten für Alternative Proteine die Bedingungen schaffen, welche sie benötigen, um das seit Jahren anhaltende immense Wachstum auf dem deutschen und europäischen Markt weiter voranzutreiben. Wir sehen extrem große Chancen für alle Partner der Wertschöpfungskette innerhalb des Alternativen Proteinsektors, wobei die Agrarwende durchaus mit der Energie- und der Mobilitätswende zu vergleichen ist. Daher wird es eine Aufgabe von BALPro sein, diese Wende aktiv mit der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft voranzutreiben, damit Deutschland und Europa zu den führenden Treibern weltweit gehören. Neben der Gesellschaft werden nicht zuletzt die BALPro-Mitglieder zu den Vorreitern gehören und auch davon profitieren“, erläutern die beiden neuen Vorstände ihre Motivation und Ziele.

„Ich freue mich, zwei ausgewiesene Branchenexperten und Pioniere im Bereich der Alternativen Proteinquellen an meiner Seite im Vorstand begrüßen zu dürfen. Mit ihnen gemeinsam werden wir den Ausbau des Netzwerks, die Sprachfähigkeit gegenüber Politik und Gesellschaft und eine verstärkte Sichtbarkeit für die Interessen unserer Mitglieder in Angriff nehmen“, erklärt Fabio Ziemßen.

Bernd Eßer, 52 Jahre alt, lebt mit seiner Familie im münsterländischen Beckum. Er weist mehr als 30 Jahre nationale und internationale Handels- und Industrieerfahrung in führenden Positionen der Lebensmittelbranche auf. Eingestiegen bei der Berief Food GmbH ist er 2015 und seit 2017 CEO des 1985 gegründeten Familienunternehmens, welches ausschließlich pflanzliche Produkte in Bioqualität produziert. Bernd Eßer hat insbesondere durch eine an die zukünftigen Bedürfnisse angepasste Unternehmenskultur sowie neu gestaltete Organisationstrukturen den Weg geebnet, ein Umsatzvolumen von über 80 Mio. Euro in 2021 zu realisieren. Für ihn liegt auf der Hand, dass die pflanzliche Ernährung gekommen ist, um zu bleiben. Rund um die Themenvielfalt Alternativer Proteine hält er daher die Bündelung von Kompetenzen für dringend notwendig und die Zeit für einen selbstständigen starken Branchenverband für mehr als reif. Daher möchte er BALPro dabei unterstützen, als Institution diese Aufgabe zielgerichtet anzugehen, sich als führender Branchenverband für Alternative Proteine auf bundesweiter sowie europäischer Ebene zu etablieren und dem Thema eine Stimme zu geben, die auch von der Politik und der Gesetzgebung gehört wird.

www.berief-food.de