18.11.2019

Bei Dienstreisen ins Ausland: Bescheinigung erforderlich!

Wer Mitarbeiter ins europäische Ausland entsendet, muss für diese eine sogenannte „A1-Bescheinigung“ beantragen. Mit der Bescheinigung wird bestätigt, dass während der Arbeit im Ausland weiterhin Versicherungsschutz in der deutschen Sozialversicherung besteht.

Auch ein Aufenthalt im Ausland für nur wenige Stunden ist schon eine Entsendung, die eine A1-Bescheinigung erforderlich macht. - Bild: Cristine Lietz / www.pixelio.de

Doch Vorsicht: eine solche Bescheinigung wird nicht erst erforderlich, wenn Mitarbeiter mehrere Wochen oder Monate ins Ausland gehen – selbst wenige Stunden Meeting hinter der eigenen Landesgrenze reichen aus, um in die Pflicht einer solchen Bescheinigung zu kommen.

Kontrollen in Nachbarländern ziehen spürbar an

Aus Österreich und Frankreich wird in den Medien von Fällen berichtet, in denen Geschäftsreisende gezielt angesprochen und um Vorlage der A1-Bescheinigung gebeten wurden. Kann diese nicht vorgezeigt werden, drohen empfindliche Strafen. Verschiedenen Medienberichten zufolge werden in Österreich Bußgelder zwischen 1000 und 10.000 Euro verhängt, in Frankreich werden pro fehlender Bescheinigung 3269 Euro vom Mitarbeiter verlangt.

Beantragung der Bescheinigung

Die Bescheinigung beantragt der Arbeitgeber entweder mit einem der gängigen Lohnabrechnungsprogramme oder alternativ über die elektronische Ausfüllhilfe sv.net, die auch zur Meldung der Lohnsumme verwendet wird. Wohin der Antrag gerichtet werden muss, hängt davon ab, wo der Mitarbeiter versichert ist:

– Für gesetzlich versicherte Mitarbeiter beantragt der Arbeitgeber die A1-Bescheinigung bei der Krankenkasse des Mitarbeiters.

– Für privat versicherte Mitarbeiter, die kein Mitglied in einem Versorgungswerk sind, beantragen Arbeitgeber die Bescheinigung bei der Deutschen Rentenversicherung.

– Für Mitarbeiter, die nicht gesetzlich versichert sind und aufgrund ihrer Mitgliedschaft bei einer berufsständischen Einrichtung von der Rentenversicherung befreit sind, wenden sich Arbeitgeber an die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen

Nach dem Gesetz müssen Kassen und Rentenversicherung die Bescheinigung innerhalb von drei Tagen ausstellen und elektronisch an das Unternehmen übermitteln. Deshalb gilt: Dienstreisen sollten mit genug Vorlauf geplant werden. Liegt eine Bescheinigung nicht vor empfiehlt es sich, den Mitarbeitern eine Kopie des Antrages mitzugeben.

Ergänzende Informationen bietet die Internetseite der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland: https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/transportwesen.html

