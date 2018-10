01.10.2018

Bayerisches Rindfleisch g.g.A. erobert die Sterneküche der Jeunes Restaurateurs

Bayerisches Rindfleisch g.g.A. startet Kooperation mit dem Spitzenköche-Netzwerk Jeunes Restaurateurs in Deutschland, Frankreich und Italien.

Sternekoch Michael Philipp, JRE-Mitglied und Genussbotschafter für Bayerisches Rindfleisch g.g.A., ist überzeugt von der Qualität der exquisiten Fleischwaren aus Südbayern. - Bild: Bayerisches Rindfleisch g.g.A./JRE

Exquisiter Geschmack für die besonderen kulinarischen Genussmomente – diesen hohen Anspruch erhebt das EU-geschützte Traditionsprodukt Bayerisches Rindfleisch g.g.A. für sich. Genauso sehen es auch die Jungstars des Köche-Netzwerks Jeunes Restaurateurs – eine Vereinigung junger Spitzenköche aus insgesamt 15 europäischen Ländern und Australien. Da ausgezeichnete Küche die besten Produkte verdient, vereinbarten der Verband der Jeunes Restaurateurs und Bayerisches Rindfleisch g.g.A. aktuell eine Partnerschaft, in deren Rahmen das Premiumfleisch Einzug in die Sterneküchen Deutschlands, Frankreichs und Italiens hält. Im Zuge dieser kulinarischen Kooperation wird Bayerisches Rindfleisch g.g.A. nicht nur als Gütesiegel für ausgezeichnete Fleischqualität seinen Platz auf den Speisekarten der JRE-angeschlossenen Restaurants finden. Interessierte Gäste der JRE-Gourmets kommen zudem in Kochkursen in den exquisiten Rindfleischgenuss und lassen sich für die heimische „Sterneküche“ durch Rezeptideen rund um Bayerisches Rindfleisch g.g.A. inspirieren.

Genuss steht im Vordergrund

Unter dem Motto „Steht Genuss im Vordergrund, stehen wir dahinter“ sind die Mitglieder der Jeunes Restaurateurs bekannt für handwerkliches Können, kulinarische Kreativität, Neugierde sowie nicht zuletzt für Willen und Perfektion. Dabei haben sich zwei JRE-Chefs besonders dem Bayerischen Rindfleisch verschrieben: Begeistert von der Produktqualität und als überzeugte Verwender der exquisiten Fleischwaren aus Südbayern, sind die Sterneköche Michael Philipp und David Goerne als Genussbotschafter für Bayerisches Rindfleisch g.g.A. in Deutschland und Frankreich unterwegs. „Tradition und auch regionale Spezialitäten müssen gelebt und auch gepflegt werden. Aus diesem Grund gehört Bayerisches Rindfleisch g.g.A. in die Spitzengastronomie“, so Michael Philipp Genussbotschafter Deutschland.

www.bayerisches-rindfleisch-gga.eu