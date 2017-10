12.10.2017

Bäro: Nach fünf Jahrzehnten frischer denn je

Im Oktober 1967 gegründet, feiert Bäro, Spezialist in Retail Lighting und Clean Air Technologies aus Leichlingen, sein 50. Firmenjubiläum – seit 2004 mit dem Ehepaar Dr. Sandra von Möller und J. Manuel von Möller als Eigner und Geschäftsführer. Ihre Strategie: Neue Technologien und anspruchsvolles Design sichern Bäro eine nachhaltige Perspektive.

Frische, die man sieht: Seit 50 Jahren setzt Bäro mit warenspezifischen Lichtfarben Lebensmittel gekonnt in Szene. - Bild: Bäro

Alles begann vor 50 Jahren mit einer Idee: Lebensmittel so zu beleuchten, dass man ihnen ihre Frische und Qualität ansieht. Heute beleuchtet Bäro individuelle Geschäfte ebenso wie Großmärkte und Ladenketten, handwerkliche Lebensmittel ebenso wie Nonfood-Produkte, Textilien oder technische Artikel.

Das richtige Spektrum für jede Warengattung

Bäro bietet nicht nur Leuchten mit unterschiedlichsten Bauformen, Leistungsstufen und Lichtverteilungen, sondern auch eine breite Auswahl an LED-Spektren speziell für den Handel: Von Standardlichtfarben über farbintensivierende Lichtfarben bis zu warenspezifischen Lichtfarben, etwa für Fleischwaren, Brot und Gebäck, Fisch oder Obst. Doch das Unternehmen ist nicht nur kompetenter Servicepartner in der Retailbeleuchtung, sondern auch selbst eine starke Marke. Das unterstreicht die Auszeichnung als „Winner“ beim German Brand Award ’17.

Frisches Licht, saubere Luft

„Fresh Light for Fresh Products“ – Das Leitmotiv von Bäro und seine klare, frische Umsetzung werden nicht nur in Deutschland, sondern auch auf vielen Exportmärkten rund um die Welt geschätzt. Hinzu kommt der Geschäftsbereich Clean Air Technologies mit seinen zukunftsorientierten Lösungen: Von Anlagen mit UV-C-Technologie zur Entkeimung von Luft und Oberflächen in der Produktion von Lebensmitteln bis zu den kompakten Anlagen mit PlasmaStream-Technologie zur Geruchsminimierung oder mit UV-COzon zur Fettreduzierung in der Gastronomie.

Die Weichen Richtung Zukunft gestellt

Bäro präsentiert sich heute, fünfzig Jahre nach Gründung, frischer denn je: Ein Unternehmen, das zugleich bodenständig und weltoffen ist, das die langfristige Perspektive des Familienunternehmens mit der Schnelligkeit einer modernen Netzwerkstruktur verbindet. Dafür steht ein Management, das Werte wie Vielfalt und Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft gemeinsam mit seinen Mitarbeitern lebt.

www.baero.com