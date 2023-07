Automatisch scharfe Kuttermesser

Die Schleif- und Poliermaschine B 600 schleift Kuttermesser mit sichelförmigen und geraden Schneiden bis zu einer maximalen Größe von 600 Millimeter. Knecht - © Knecht

Schärfe, Schneidenwinkel, Form und Messerprofil eines Kuttermessers beeinflussen die Qualität der hergestellten Produkte. Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 180 Meter pro Sekunde (das entspricht 650 km/h) und Seitendrücke beanspruchen die Kuttermesser mechanisch sehr stark. So hat der Anschliff auch eine direkte Auswirkung auf die Bruch­sicherheit eines Kuttermessers.

Die automatische Schleif- und Poliermaschine B 600 von Knecht, Bergatreute, erledigt die Anschliffe exakt und winkelgenau. Das vorgeschriebene Schneidenprofil und die Messerform bleiben über die gesamte Lebensdauer der Kuttermesser erhalten. Das Messermagazin fasst bis zu 16 Messer.

Das Bedienpersonal wählt das zu schleifende Messer aus und startet die Schleifmaschine. Ab jetzt laufen alle Prozesse automatisch und mannlos ab. Ein Kon­trollsystem erkennt die aktuelle Messerbreite und bringt das Messer in die exakte Schleifposition. Danach folgen Schleifen, Polieren und Entgraten. Der Messerwechsler fährt die Kuttermesser in den Schleifraum der Maschine und legt die fertigen Messer wieder im Magazin ab. Die Tagesleistung beträgt bis zu 80 Kuttermesser pro Schicht.

Die B 600 schleift Kuttermesser mit sichelförmigen und geraden Schneiden bis zu einer maximalen Größe von 600 Millimeter. In weniger als eine Minute ist die Maschine auf einen anderen Messertyp umgerüstet. Die Maschine besitzt vier computergesteuerte Achsen, die mit Servomotoren angetrieben werden.

Knecht erstellt individuelle Schleifprogramme, die via Internet auf die Maschine aufgespielt und in einem Speicher auf der Maschine abgelegt werden. Die Anzahl der Programme ist unbegrenzt. Auch Updates und Fernwartung erfolgen per Internet. Das Touchpanel ­erleichtert die Bedienerfreundlichkeit.

Die Bandfilter-Kühlmitteleinrichtung schützt die Werkzeuge beim Schleifprozess vor Überhitzung. Bei unzureichender Kühlung schaltet die Kühlmittelüberwachung die Maschine ab.

Ein Filtervlies entfernt den Schleifabtrag aus dem Kühlmittelkreislauf. Das gesammelte Material kann einfach und umweltschonend entsorgt werden. Für eine gute Sicht entfernt die Absauganlage den Schleif­nebel aus dem gekapselten Arbeitsraum.

Außerdem werden die Atemwege des Maschinenbedieners geschützt.

