28.05.2020

Auszeichnung für zukunftsweisende Verpackung

Für die Folienverpackung Multipeel PurePP erhält Südpack, Ochsenhausen, den PackTheFuture-Award in der Kategorie „Save Food“. Der Preis wird gemeinsam vom französischen Verband für Kunststoffverpackungen und flexible Verpackungen ELIPSO und der deutschen Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. vergeben.

Für die zukunftsweisende Kombination von Produktschutz, hoher Convenience und sehr guter Recyclingfähigkeit wurde die Multipeel PurePP Lösung mit dem PackTheFuture Award ausgezeichnet. - Bild: Südpack

Der essenzielle Beitrag, den insbesondere Kunststoffverpackungen zur Sicherheit und Haltbarkeit von Lebensmitteln leisten, wird derzeit auch während der COVID 19-Pandemie deutlich. Der PackTheFuture-Award zeichnet deshalb Kunststoffverpackungen aus, die den unterschiedlichen Anforderungen an Verpackungen wie Produktschutz und Nachhaltigkeit auf innovative Art und Weise gerecht werden – wie die wiederverschließbare Multipeel PurePP von Südpack: „Sie ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Lebensmittelverpackungen, die sowohl Schutz als auch Wiederverschließbarkeit bieten, durch Gewichtsreduzierung gleichzeitig recyclingfähig und nachhaltig sein können“, so das Urteil der Jury, die die Verpackungslösung deshalb aus insgesamt 58 Einreichungen als einzige in der Kategorie „Save Food“ ausgezeichnet hat.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung“, erklärt Erik Bouts, Sprecher der Geschäftsführung von Südpack. „Sie zeigt, dass wir mit unseren Bemühungen zur Entwicklung besonders nachhaltiger, aber hoch leistungsfähiger Folienverpackungen auf dem richtigen Weg sind.“ In Sachen Recyclingfähigkeit und Materialreduzierung setzt die aus Polypropylen (PP) bestehende Multipeel PurePP Standards: So bescheinigt das renommierte Institut cyclos - HTP dem Material eine sehr hohe Recyclingfähigkeit von 95 Prozent. Bewertet wird dabei, wie gut sich die Gesamtverpackung aus Unter- und Oberfolie von modernen Recyclinganlagen wiederverwerten lassen.

Die Multipeel PurePP gehört zur neuer Pure-Line des Unternehmens. Alle Mitglieder der Folienfamilie bestehen aus PP-Material und sind deshalb besonders gut recycelbar. Neben der Multipeel PurePP zählen zur Pure-Line auch die Weichfolie Multifol PurePP und die Schlauchbeutellösung Flow Pack PurePP. Der Einsatz von Monomaterial führt bei allen Pure-Line-Produkten nicht zu Einbußen bei Produktschutz oder Convenience. Die Multipeel PurePP siegelt absolut sicher und eignet sich besonders für Produkte wie Milch- und Fleischwaren, aber auch Süßigkeiten, Snacks und sogar technische Artikel. Dank Wiederverschluss können Verbraucher Frischeprodukte portionsweise entnehmen und sie ohne Umfüllen sicher aufbewahren.

