02.12.2019

Auszeichnung für Gourmetfleisch.de

Einmal mehr gab es für die Online-Steakmanufaktur Gourmetfleisch.de Grund zur Freude. Bereits zum zweiten Mal berücksichtigte das Land Nordrhein-Westfalen die Mönchengladbacher Steakprofis bei der Vergabe des begehrten Landesehrenpreises für Lebensmittel.

Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser zeichnete Gourmetfleisch.de mit dem NRW Landesehrenpreis 2019 aus. - Bild: MULNV NRW / fotografie giulio coscia

Jedes Jahr werden mit dem Landesehrenpreis die fortschrittlichsten, engagiertesten und aktivsten Betriebe aus der Lebensmittelindustrie Nordrhein-Westfalens von der Landesregierung ausgezeichnet. Herausgeber des Preises ist das Landesministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. Wie jedes Jahr hat die Landwirtschaftsministerin des Landes, Ursula Heinen-Esser, die Verleihung der Urkunden selbst vorgenommen, um ihre Wertschätzung für die Lebensmittelwirtschaft in Nordrhein-Westfalen zum Ausdruck zu bringen.

Insgesamt 97 Unternehmen hat das Landesministerium mit der Auszeichnung in ihrer Arbeit bestätigt. Die Vielfalt an Betrieben ist dabei riesig: Von Bäckerei über Brauerei bis hin zum Metzger ist alles vertreten. Gourmetfleisch.de konnte sich als einer von wenigen Fleischbetrieben über den Preis freuen. Verliehen von Landes-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser steht der Preis vor allem für eine Verankerung der Betriebe in der Region Nordrhein-Westfalen, großes Engagement für die Lebensmittelindustrie und den aktiven Einsatz für sozialen und ökologischen Fortschritt innerhalb der Branche.

Geschäftsführer Burkhard Schulte zur neusten Auszeichnung von Gourmetfleisch.de: „Wir sind stolz, erneut mit dem Landesehrenpreis ausgezeichnet worden zu sein. Er bestätigt uns in unserer Arbeit und spornt uns an, Innovationen und unser nachhaltiges Handeln voranzutreiben, um so weiter in der deutschen Fleischbranche voranzugehen.“ Als Preisträger des Landesehrenpreises 2019 wurde Gourmetfleisch.de auch in diesem Jahr für herausragende Arbeit als Betrieb aus der Fleischindustrie geehrt.

www.gourmetfleisch.de