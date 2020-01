23.01.2020

Ausgezeichnetes Messer

Das Kochmesser „AJAX“ aus der Serie 1905 von Friedr. Dick wird mit dem Konsumentenpreis „KüchenInnovation des Jahres 2020“ sowie dem „Golden Award“ ausgezeichnet.

Das Kochmesser „AJAX“ von Friedr. Dick hat den Konsumentenpreis „KüchenInnovation des Jahres 2020“ sowie den „Golden Award“ erhalten. - Bild: Friedr. Dick

Das Kochmesser AJAX konnte in dem Bewertungsverfahren der Auszeichnung „KüchenInnovation“ sowohl die Experten-Jury als auch den Konsumenten mit einer überdurchschnittlichen Gesamtleistung überzeugen. Qualität, Funktionalität, und Materialbeschaffenheit gepaart mit attraktivem Design sind Produktmerkmale, die Verbraucher erwarten und die das Kochmesser AJAX kennzeichnen.

Zudem erhielt das Kochmesser noch eine begehrte Auszeichnung: den „Golden Award – Best of the Best“ für das beliebteste Produkt mit der höchsten Gesamtwertung in der jeweiligen Kategorie.

Die Klingenform des Kochmessers AJAX geht auf die historische Form eines Spalters zurück, ein bewährtes Werkzeug für Fleischer. Wie kaum ein anderes Messer macht das AJAX Lust auf Kochen und Grillen. Die imposante 22 cm lange Klinge gleitet durch Fleisch wie durch Butter und macht auch vor kleinen Knochen keinen Halt. Ob Fleisch, Geflügel, Obst oder Gemüse – das AJAX ist ein absoluter Alleskönner. Die geschwungene Messerschneide ermöglicht den Wiegeschnitt, mit dem feines Tatar aber auch Kräuter mühelos geschnitten werden können. Dank des praktischen Lochs in der Messerklinge kann das Messer aufgehängt und damit sicher verstaut werden.

Seinen Namen verdankt dieses besondere Messer „Aias“ (zu Deutsch Ajax), dem griechischen Haupthelden des trojanischen Krieges. Bei der Entwicklung dieser einzigartigen Klinge diente ein über 100 Jahre alter Spalter als Vorbild, den Friedr. Dick damals für Fleischer im Sortiment hatte. Diese traditionelle Form gepaart mit modernem Design und höchster Qualität überzeugt: bereits beim ersten Arbeiten mit dem Messer imponiert das besondere Gewicht, die überragende Schärfe und die hochwertige Verarbeitung.

Die Serie 1905 verbindet historisches Design mit modernster Fertigungstechnologie und fasziniert damals wie heute durch ihre ungewöhnliche Optik. Wie der Name vermuten lässt, geht diese besondere Messerserie auf das Jahr 1905 zurück. Friedr. Dick entwickelte bereits damals eine zeitlos moderne Kochmesserserie mit massiven Zwingen, die die bis dahin üblichen Nieten am Griff ersetzten.

www.dick.de