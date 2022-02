04.02.2022

Ausgezeichnetes Design

Die Gerätelinie MultiFresh Next Schnellkühler & Schockfroster von Irinox hat den GOOD Design Award in der Kategorie Industrie erhalten. „Ziel der Neuentwicklung der Geräte war es, nicht nur das Maximum an Leistungsfähigkeit und Klimafreundlichkeit zu erreichen, sondern dies auch in emotionalen und visuellen Elementen zu transportieren“, erklärt Max Klotzsche, Country Manager, Irinox Deutschland GmbH.

Das Design der Gerätelinie MultiFresh Next Schnellkühler & Schockfroster von Irinox hat überzeugt. - Bild: Irinox S.p.A.

Bei der Entwicklung wurde ein geräteübergreifendes IRINOX Design-Konzept entwickelt, um die Benutzeroberfläche über alle Gerätelinien hinweg zu spielen. Eine Palette aus Icons, Symbolen und anderen grafischen Elementen, die typischerweise auf Bildschirmen oder Befehlen zu finden sind, machen es dem Anwender leicht, sowohl den Schnellkühler MultiFresh Next als auch den Kühllagerschrank CK Next zu bedienen.

Markante Designelemente sind unter anderem der ergonomische Griff, die schlanken und komfortabel abgeschrägten Kanten und die LED-Leiste, die dem Anwender den Status des Gerätes anzeigt, auch wenn dieser sich am anderen Ende der Küche befindet.

www.irinoxprofessional.com