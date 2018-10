22.10.2018

Ausgezeichnet: Deutschlands „Top Gründer im Handwerk” 2018

Drei erfolgreiche Handwerker, drei clevere Geschäftsideen, drei glückliche Gewinner: Die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs „Top Gründer im Handwerk“ wurden auf dem Bundeskongress der Handwerksjunioren in Künzelsau ausgezeichnet. Dabei konnten die Gäste die faszinierende Vielfalt des Handwerks erleben: Zwei Friseurmeisterinnen kreieren eine neue Beautybrand, ein Optiker wird zum virtuellen Eroberer und ein Kälteprofi überzeugt als High-End-Lösungsdienstleister.

Sie sind jung, erfolgreich, voller Tatendrang, und sie lieben ihren Beruf: Die Top Gründer im Handwerk 2018. Zum fünfzehnten Mal wurde der renommierte Preis „Top Gründer im Handwerk“ vergeben. Teilgenommen hatten knapp 60 erfolgreiche Jungunternehmer. „Unsere Gewinner sind echte Vorbilder für den Nachwuchs“, freut sich Olaf Deininger, Chefredakteur von ‚handwerk magazin‘. „Sie bringen tolle Ideen und Selbstvertrauen mit, setzen Trends und erschließen neue Märkte. Ihre Unternehmen sind der lebendige Beweis, dass eine Existenzgründung im Handwerk Zukunft hat.“

Julia Schindelmann und Ramona Mayr sind die Gewinnerinnen des diesjährigen Wettbewerbs „Top Gründer im Handwerk“. Die beiden Friseurmeisterinnen aus dem unterfränkischen Eibelstadt und dem schwäbischen Nersingen haben bewiesen, dass ihr erst 2016 gegründetes Unternehmen innovativ ist, dass ihr Geschäftskonzept stimmt, dass sie mit ihrer selbst kreierten Marke „Langhaarmädchen“ Zukunft haben. Das gefiel der fünfköpfigen Jury! Sie vergab Höchstnoten in den Rubriken Ausbildung, Gründungskonzept, Vermarktung, wirtschaftlicher Erfolg und langfristige Perspektive. Mittlerweile ist ihre Marke europaweit bekannt. Zudem vertreiben die Friseurmeisterinnen diese mit 16 Beauty-Produkten exklusiv über die Drogeriemarktkette „dm“.

Platz 2 ging in diesem Jahr an den Augenoptiker Arne Engler. Der 30-jährige Spezialist für Virtual Reality-Brillen im 3D-Druck aus dem oberbayerischen Zolling hat mit seiner Innovation einen neuen Zukunftsmarkt entdeckt. Damit hat Engler sich vor zwei Jahren erfolgreich selbstständig gemacht. Er liebe sein Handwerk, habe sehr hohe Ansprüche und tobe sich gerne bei Innovationen aus, so der Produktdesigner. Engler erfüllt seinen Kunden mit den individuellen Spezialanfertigungen Träume – ähnlich wie die Friseurmeisterinnen.

Der Drittplatzierte Fabian Lober wagte mit seinem Unternehmen „Frigoclim Kälte-Klima“ vor vier Jahren erfolgreich den Schritt in die Selbstständigkeit. Der 31-jährige Mechatronik-Meister aus Künzelsau legt höchsten Wert auf Qualität, beansprucht für sich einen maximalen Servicegrad und lebt erfolgreich nach dem Motto: „Immer mit anpacken“. 2018 hat sich der High-End-Lösungsdienstleister in der Kälte-Klima-Branche mutig für eine erste Zweig-Niederlassung in Heilbronn entschieden.

Drei Gewinner aus knapp 60 Bewerbungen zu küren, war eine echte Herausforderung für die fachkundige Jury. Hier engagierten sich Franz Falk (ehemaliger Geschäftsführer Handwerkskammer Stuttgart), Dieter Münch (Leiter Marketing und Werbung, Adolf Würth GmbH & Co. KG), Dr. Matthias Albrecht (Signal Iduna Gruppe, Bereichsleiter Unternehmensverbindungen Handwerk, IKK), Dr. Peter Weiss (Leiter der Abteilung Gewerbeförderung, ZDH) und Olaf Deininger (Chefredakteur‚ handwerk magazin‘).

