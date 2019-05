09.05.2019

Arbeitsschutz 4.0 mit der Online-Videosprechstunde

Die BGN - Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe, Mannheim, und Arbeitsmedizinischer Dienst starten ein Pilotprojekt zum Tele-Arbeitsschutz.

Schnelle Terminvereinbarung, kurzfristige Unterstützung und niedrigere Kosten wegen des Wegfalls von Anfahrtswegen: Das sind die Vorteile einer arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung per Videokonferenz.

Genau diese Art der Betreuung testen nun die BGN und der arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Dienst der BGN (ASD*BGN) im Rahmen einer Pilotstudie – zunächst mit ausgewählten Betrieben, die von der B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH betreut werden.

Die Unternehmen können über eine verschlüsselte Internetverbindung unmittelbar mit ihrem Arbeitsmediziner oder ihrer Sicherheitsfachkraft per Videokonferenz in Verbindung treten, um so deren Know-how vor Ort zu nutzen. Die Online-Videosprechstunde kann etwa zur Teilnahme an Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses oder zur Unterstützung bei einer Unterweisung genutzt werden. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind die Beratung von Unternehmern und Mitarbeitern, die Teilnahme an Gesprächen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement, die Nachbesprechung zur Umsetzung konkreter Maßnahmen oder etwa die Nachschau zum Beispiel bei Hautproblemen.

Der Tele-Arbeitsschutz soll eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Angebot sein, mehr Informationen zum Projekt erhalten Interessenten unter:

www.asd-bgn.de