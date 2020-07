10.07.2020

Aoste: Mit Qualität und Geschmack zum Erfolg

In Kooperation mit der GfK (Gesellschaft für Konsum) verlieh die Lebensmittel Zeitung „Aoste“ die Auszeichnung Top Marke 2020 für die Warengruppe Salami ohne Geflügel. Mit „Aoste“ kann die Campofrio Food Group besonders im Bereich Salami-Snacks auf dem deutschen Markt punkten.

Country Manager Daniel Kamphausen (l.) und Marketing Manager Christopher Klotz. - Bild: Campofrio Food Group Deutschland GmbH

Nachhaltige Markenführung und gleichzeitig regelmäßige Neuentwicklung von Konzepten machen „Aoste“ bei den Verbrauchern attraktiv – eine spannende Marke, die mit hoher Qualität und Innovationsgeist überzeugt. Online-Werbung und stationäre Promotions sowie Aktionen im Discounter sorgen für entsprechende Konsumentenansprache und generieren Neukunden.

In der Warengruppe Salami ohne Geflügel konnte sich „Aoste“ gegen die Konkurrenz durchsetzen: Mit einem Käuferzuwachs von 265.000 und einem Zuwachs am Marktanteil von 0,5 Prozent ist der Spezialist für hochwertige Schinken- und Wurstwaren klarer Sieger für SB-Salami. Die Wahrung traditioneller Rezepturen und Herstellungsverfahren festigt das Image der Marke und stärkt das Vertrauen der Verbraucher in die Produkte. Insgesamt 16 Sorten gehören zur Top-Marken-Range, darunter die seit Jahren besonders beliebten Salami-Snacks „Aoste Stickado“ oder die traditionelle Ring-Salami. „2019 waren wir deshalb auch so erfolgreich, weil wir durch Vielfalt, Qualität und Geschmack unsere Konsumenten an die Marke binden und gleichzeitig neue Verbraucher dazu gewinnen konnten“, so Christopher Klotz, Marketing Manager der Campofrio Food Group Deutschland.

Markenleistung mit Auszeichnung

Auch in diesem Jahr wurden aus aus 100 Warengruppen die Top Marken 2020 gekürt. Die Siegermarken haben 2019 eine hervorragende Leistung gezeigt und konnten sich in ihrer jeweiligen Warengruppe durchsetzen. In die Auswahl wurden nur Marken aufgenommen, die 2018 und 2019 mit einer Käuferreichweite von mindestens einem Prozent am Markt vertreten waren. Als weitere Kriterien mussten die Marken eine positive Umsatzentwicklung sowie eine konstante oder gestiegene Käuferreichweite vorweisen. Die Marken, die in ihrer Warengruppe – sofern in diesem Jahr vertreten – den größten Marktanteilszuwachs in Prozent erzielen konnte, hatten die Chance auf die Auszeichnung „Top Marke 2020“.

