30.09.2019

Anuga Meat: Alles rund um Fleisch

Erneut bringt die Anuga Meat das Who-is-Who der internationalen Fleischwirtschaft zur Anuga vom 5. bis 9. Oktober 2019 in Köln zusammen. Mit über 1.000 Ausstellern aus 50 Ländern ist die weltweit größte Messe für Fleisch, Wurst und Geflügel hervorragend aufgestellt. Um den Wünschen der Verbraucher nach gesunder Ernährung, Regionalität, Nachhaltigkeit sowie Tierwohl gerecht zu werden, werden auf der diesjährigen Anuga Meat neben Fleisch, Wurst und Geflügel auch vegane und vegetarische Fleischalternativen sowie pflanzliche Ersatzprodukte mit Proteinen im Fokus stehen.

Über 1.000 Anbieter aus 50 Ländern präsentieren auf der Anuga Meat in drei Hallen die weltweite Produktpalette an Fleisch, Wurst, Wild und Geflügel. - Bild: Koelnmesse GmbH, Thomas Klerx Weitere Bilder

Die steigende Teilnahme an Anbietern in der Anuga Meat zeigt, dass für die internationale Fleischwirtschaft der Export weiterhin einen zentralen Stellenwert einnimmt. Die Erschließung neuer Marktpotenziale ist dabei besonders wichtig. Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Fleischprodukten entstehen daher zusätzliche Abnehmermärkte für EU-Produzenten in Wachstumsregionen wie Nord- und Südamerika sowie Asien. Auch aus Nord- und Südamerika werden weiterhin zahlreiche Fleischprodukte in die ganze Welt geliefert. Mit steigender Konkurrenz der Erzeuger kommt es dementsprechend zu Marktkonsolidierungen und fortlaufender Sicherung von Marktanteilen. Bei den Absatzkanälen spielt der Außer-Haus-Markt neben den Abnehmern aus dem Handel eine zunehmende Rolle.

Zu den Top-Ausstellern gehören in diesem Jahr Agrosuper, Bell, Beretta, BRF, Citterio, CPF, Danish Crown, Dawn Meat, ElPozo, Farmers Food, Gierlinger, Groupe Bigard, Heidemark, Inalca, JBS, Klümper, Kramer, LDC, MHP, NH Foods, Pini, Plukon, Rovagnati, Seara, Smithfiled, Sprehe, Tönnies, Tyson Foods, VanDrie, Vion, Westfleisch, Wiesenhof und Wiltmann. Wichtige europäische Gruppenbeteiligungen kommen aus Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande und Spanien. Darüber hinaus ist der südamerikanische Kontinent mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay vertreten. Sie stellen die gesamte Bandbreite der Fleischproduktion in ihren verschiedenen Verarbeitungsstufen dar: von unverarbeiteten Fleischwaren über Fleischzubereitungen und Convenience-Produkte bis hin zu feinen Wurst- und Schinkenwaren und regionalen Spezialitäten. Auch Anbieter von In-vitro-Fleisch bzw. Clean Meat wie Moving Mountains werden auf der Anuga vertreten sein. Die Untersegmente der Anuga Meat teilen sich folgendermaßen auf die Hallen auf, um den Facheinkäufern mehr Orientierung zu geben: Halle 5.2 Wurstwaren, Halle 6 Rotfleisch, Halle 9 Geflügel und Rotfleisch.

Trends und Themen

Verbraucher legen Wert auf Regionalität und Nachverfolgbarkeit der Produkte und setzen sich weiterhin mit Themen wie Tierwohl und Tierschutz auseinander. Die von Innova Market Insights weltweit registrierten Produktneueinführungen im Bereich Fleisch spiegelten diesen Trend in den letzten Jahren ebenfalls wider. Auch eine Zunahme von Markteinführungen von Fleischprodukten mit einer ethisch korrekten Positionierung um mehr als 10 Prozent deutet darauf hin. Ein weiterer Trend ist die Zunahme pflanzlicher Alternativen oder Fleischersatzprodukte, mit denen auch der wachsende Markt der Flexitarier bedient wird. Die Gründe für einen eingeschränkten Konsum von Fleisch ähneln im Allgemeinen denen, die ursächlich sind für den Fleischverzicht der Vegetarier, das heißt eine Mischung aus gesundheitlichen und umweltbezogenen Gründen wie der Schonung von Ressourcen.

Diese Trends fördern, dass sich die Fleischabteilung in Richtung einer Proteinabteilung entwickelt, in der alternative Proteinquellen auf der Grundlage von Soja, Weizen oder Erbsen und vielem mehr angeboten werden. Die Fleischindustrie reagiert auf diese Entwicklungen, so dass viele Produzenten jetzt auch vegetarische Alternativen zu ihrem Standardangebot produzieren und vermarkten.

Die Vielfalt der zur Anuga präsentierten Fleischwaren ist groß. Die Angebotsbandbreite reicht von Delikatessen, wie Wildschwein- oder Rehsalami sowie Tartufo-Schinken über Beef Jerky bis hin zu veganen Würsten und Fleisch mit Superfood oder regionalen Gewürzmischungen.

Zusätzlich wird es in der Halle 5.2 eine der insgesamt sechs neuen Start-ups Areas geben. Der Fokus der Start-ups liegt auf innovativen neuen Produkten, die auf pflanzlichen Inhaltsstoffen und Insekten basieren.

Die Messe ist von Samstag, 5.10. bis Mittwoch, 9.10.2019 täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zutritt haben ausschließlich Fachbesucher.

www.anuga.de