15.03.2021

Anuga Frozen Food mit neuen Trends

Die Anuga spielte beim Thema Tiefkühlkost von Anfang an eine zentrale Rolle, denn hier wurden 1955 erstmals tiefgekühlte Produkte einem breiten Publikum außerhalb den USA vorgestellt. Und auch zur diesjährigen Anuga, die vom 9. bis 13. Oktober 2021 stattfinden wird, stellt die Tiefkühlbranche im Rahmen der Anuga Frozen Food wieder die wichtigsten Neuerungen der Branche vor. Das Tiefkühlsegment ist eines der zentralen Innovationstreiber sowohl im Handel als auch im Außer-Haus-Markt.

Mit mehr als 17.000 gefrorenen Artikeln ist das Spektrum von Tiefkühlkost im Handel sehr groß. - Bild: Koelnmesse GmbH, Harald Fleissner

Zahlreiche internationale Anbieter präsentieren auf der kommenden Anuga die komplette internationale Bandbreite an Produkten, Anwendungsmöglichkeiten sowie Dienstleistungen. Die Nachfrage ist ungebrochen hoch.

Das Angebot erstreckt sich von Fisch und Fleisch über TK-Brot- und Backwaren bis hin zu Gemüse und Obst sowie Fertiggerichten in verschiedenen Portionen und Größen. Die Anuga Frozen Food gehört zu eine der größten Fachmessen der Anuga und verbindet die Tiefkühlbranche mit dem Handel und dem Außer-Haus-Markt, denn das Tiefkühlsegment gehört hier zu wichtigsten Trendsettern. Die Tiefkühlbranche setzt dabei auf den Wandel hin zu einer ressourcenschonenden und nachhaltigen Ernährung und zahlt damit auch auf das Leitthema „Transform“ der diesjährigen Anuga ein. In kaum einem anderen Segment entwickeln Hersteller so kontinuierlich und erfolgreich neue Produkte und immer bessere sowie einfachere Lösungen für den Konsumenten.

Pandemiebedingt müssen sich derzeit einige Anbieter an die neuen Bedürfnisse der Verbraucher und andere Verpflegungsformen anpassen. So gewinnen, beispielsweise durch stärkere Home-Office-Nutzung, Convenience-Produkte noch mehr an Bedeutung. Hier achten die Verbraucher allerdings auch zunehmend auf die Zutaten, da sie gesunde und nachhaltige Produkte konsumieren möchten. Zudem sind pflanzenbasierte Tiefkühlprodukte ein wichtiger Trend. Aber auch Klassiker wie Tiefkühlpizzen oder Eiscreme sind nach wie vor verlässlich und stark nachgefragt.

Unterstützt wird die Anuga Frozen Food 2021 erneut vom Deutschen Tiefkühlinstitut dti, das seit 2013 exklusiver Partner der Fachmesse ist. Auf der Messe sowie der digitalen Anuga @home stellt das dti wichtige Informationen, Daten und Fakten zum Tiefkühlmarkt zur Verfügung. Höhepunkt ist wie jedes Jahr die TIEFKÜHL-STAR-NIGHT, die am 11. Oktober 2021 im Kristallsaal auf dem Messegelände der Koelnmesse stattfinden wird.

Der deutsche Tiefkühlkostmarkt

Heutzutage ist Tiefkühlkost aus der täglichen Ernährung nicht mehr wegzudenken: Fast jeder Haushalt (97,5 Prozent, so das dti) kauft und schätzt die Produkte aus der Kälte. Das Spektrum im Handel ist mit mehr als 17.000 gefrorenen Artikels sehr groß. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland liegt mittlerweile bei rund 47 Kilogramm liegt. Dies ist im Vergleich zu 1960 ein Quantensprung, lag dieser damals noch bei durchschnittlich 800 Gramm.

www.anuga.de