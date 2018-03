19.03.2018

Anuga FoodTec 2018: Branchentreff in Köln

Vom 20. bis 23. März 2018 öffnet mit der Anuga FoodTec die international führende Zuliefermesse der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ihre Tore. Etwa 1.700 Aussteller aus über 50 Ländern zeigen in den Kölner Messehallen auf 140.000 m2 ihre Neuheiten rund um die Herstellung und Verpackung von Lebensmitteln aller Art.

Fachbesucher aus über 140 Ländern werden sich auf der Anuga FoodTec 2018 bei rund 1.700 Ausstellern über Produktneuheiten und Trends für die Lebensmittelindustrie informieren. - Bild: Koelnmesse GmbH Weitere Bilder

Mit ihren Angebotssegmenten Food Packaging, Safety & Analytics, Food Processing, Food Ingredients sowie Services & Solutions bildet die Anuga FoodTec alle Aspekte der Lebensmittelproduktion ab. Dabei präsentieren die Aussteller Lösungen für alle Branchen der Lebensmittelindustrie, seien es Einzellösungen oder auch komplette, prozessübergreifende Konzepte über alle Produktionsstufen hinweg.

Die Prozesstechnologie (Hallen 4.2, 6, 9, 10.1 und 10.2) ist traditionell am stärksten auf der Messe vertreten. In den Hallen 7, 8 und in Teilen der Halle 9 steht das Thema „Food Packaging“ und damit Verpackungsmaschinen, Packmittel, Automation, Steuer-und Regeltechnik im Fokus. Und in Halle 5.2 finden Fachbesucher alle Informationen zu Lebensmittelsicherheit und Qualitätsmanagement. Hier präsentieren Unternehmen mit Schwerpunkt Hygienetechnik, Analyse-, Labor- und Messegeräte ihre Neuheiten. Der Boulevard bildet für das Angebotssegment Food Ingredients die perfekte Bühne.

Als globale Leitmesse ist die Anuga FoodTec wichtiger Impulsgeber für die internationale Lebensmittel- und Getränkeindustrie. So liegt der Auslandsanteil der ausstellenden Unternehmen mit 56 Prozent auf einem konstant hohen Niveau. Besucherseitig werden Gäste aus über 140 Ländern in Köln erwartet.

Begleitet wird das umfassende Ausstellungsangebot auch in diesem Jahr von einem facettenreichen Event- und Kongressprogramm, das sehr praxisorientiert ausgerichtet ist. Zielgruppenspezifische Vorträge, Konferenzen, Foren, Guided Tours, Sonderschauen und Networking- Events schaffen zusätzliche Impulse und einen Mehrwert für Aussteller und Besucher. Das Topthema der Anuga FoodTec 2018 ist Ressourceneffizienz. Die fachliche Ausgestaltung des Kongressprogramms übernimmt wie gewohnt die DLG Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft.

Vom Reststoff zum Superfood

Nachhaltigkeit und Umweltmanagement haben einen hohen Stellenwert in der Lebensmittelindustrie. Anlagen sollen möglichst effizient und ressourcenschonend arbeiten. Unabhängig davon stellt sich aber auch die Frage nach der Verwertung der anfallenden Reststoffe. So wie Recycling wird auch „Upcycling“ – die Umwandlung industrieller Nebenprodukte in wichtige Wertstoffe – künftig nicht mehr aus dem industriellen Umfeld der Lebensmittelproduktion wegzudenken sein. Upcycling-Strategien und innovative Verfahren zur Gewinnung von Wertstoffen aus industriellen Nebenprodukten gehören daher zu den zentralen Themen auf der Anuga FoodTec.

Die Wertschöpfung aus Reststoffen erschließt Lebensmittelproduzenten ein enormes Potenzial. Zum einen ist das Upcycling von Nebenprodukten, die bei der Verarbeitung pflanzlicher und tierischer Rohwaren in teilweise großen Mengen anfallen, ressourceneffizient und ökologisch. Zum anderen enthält die Biomasse eine Vielzahl von Inhaltsstoffen, die sich als Zutaten für neue Lebensmittel einsetzen lassen. Moderne Anlagen und innovative Verfahren zur Rückgewinnung und Aufwertung der Nebenprodukte sind dabei von besonderem Interesse.

Energieeffizienz in der Lebensmittelindustrie

Deutschland hat sich im Klimaschutzabkommen von Paris verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent unter das Niveau von 1990 zu senken. Da hilft nur zweierlei: Die Prozesse so energiesparend und effizient wie möglich zu gestalten sowie auf erneuerbare Energien zu setzen. Wie es gelingen kann, um den Verbrauch von Energie in Produktionsprozessen zu reduzieren, will die Anuga FoodTec zeigen.

Die Kopplung von Kraft und Wärme (KWK) ist eine der Schüsseltechnologien, mit denen sich die Lebensmittelproduzenten unabhängiger von den Energieversorgern machen können. Der Endenergieeinsatz der Branche liegt in Deutschland seit einigen Jahren konstant bei rund 60 Terawattstunden pro Jahr. Die steigenden Energiepreise werden zu einem immer größeren Kostenfaktor, bei dem jede gesparte Kilowattstunde zählt. Der durchschnittliche Anteil der Energiekosten an der Wertschöpfung in der Milchindustrie liegt bei rund fünf bis acht Prozent, in der Fleischverarbeitung sind es bis zu 15 Prozent. Investitionen in den Einsatz von hocheffizienten KWK-Anlagen amortisieren sich vor diesem Hintergrund in der Regel innerhalb von zwei bis sechs Jahren.

Wettbewerbsfähig bleiben die Unternehmen jedoch nur, wenn es ihnen langfristig gelingt, mehr Photovoltaikanlagen oder Biogas- und Blockheizkraftwerke in das betriebliche Stromnetz zu integrieren. Die Abstimmung zwischen Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Verbrauch des dezentral produzierten Stroms übernehmen intelligente Systeme. Spätestens hier erschließt sich der Zusammenhang zwischen der Energiewende und der vierten industriellen Revolution, denn die vernetzte Produktion in der Smart Factory gewährleistet eben auch eine hohe Transparenz über die Energieströme. Diese enge Ankopplung der Lebensmittelproduktion an die Energiewirtschaft über intelligente Stromnetze (Smart Grids) stellt einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Energiewende dar – und birgt ein beachtliches Einsparpotenzial für die Unternehmen. Dank der intelligenten Netzsteuerung können sie flexibel auf saisonal schwankenden Bedarf reagieren und teure Lastspitzen vermeiden.

Mehr Flexibilität beim Verpacken

Hochflexibel muss sie sein, die Verpackungsmaschine von heute – und das bei kleinen Losgrößen. Schließlich will der Lebensmittelhersteller seine Anlage einfach und per Knopfdruck auf neue Produkte oder Formate umstellen. Vom einfachen Kartonaufrichter bis zur modular aufgebauten Traysealer-Linie sind sämtliche Spielarten des Verpackens auf dem Kölner Messegelände vertreten. Dabei zeigt sich: Die Fähigkeit der Maschinenbauer, alle Arten von Roboter-Kinematiken zu integrieren, ist entscheidend für die Performance der Anlagen.

Die heutige Lebensmittelvielfalt stellt die Verpackungsmaschinenbauer vor große Herausforderungen. Der Trend geht in Richtung kleinere Losgrößen, die innerhalb kürzester Zeit in den Einzelhandel kommen. Die Konstrukteure reagieren darauf mit hochflexiblen Anlagen, die mit den unterschiedlichsten Füll- oder Verschließsystemen ausgestattet sind und sich unkompliziert auf andere Produkte oder Packmittel umstellen lassen. Sie folgen dabei dem Grundsatz, reduzierte Mechanik und intelligente Software zu kombinieren.

Für moderne Verpackungsmaschinen ist ein modularer Aufbau unverzichtbar. Die Einzelmaschinen entstammen einem mechatronischen Systembaukasten mit autonomen und aufeinander abgestimmten Baugruppen. Zusammengesetzt zu einem flexiblen Ganzen decken sie in der Sekundärverpackung den kompletten Prozess von der Produktzufuhr bis zur gesicherten Palette ab.

Das allein reicht jedoch nicht, denn die Dezentralisierung erfordert mehr „Intelligenz“ in der einzelnen Komponente. Mit dem modularen Aufbau geht der weitgehende Verzicht auf mechanische Baugruppen einher. Die Vorteile dies Prinzips liegen auf der Hand: Da jede Komponente eine Fehlfunktion haben kann, sinkt bei weniger Bauteilen auch die Störanfälligkeit der gesamten Anlage.

Die Primärverpackung stellt für die Anlagenbauer die größte Herausforderung dar. Hier trifft das Verpackungsmaterial mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit auf die Lebensmittel. Das Ziel ist die Vereinigung von getakteter Verarbeitung und kontinuierlichem Produktfluss – spätestens hier ist die Robotik am Zug. Gefragt sind Roboter, die dynamische Bewegungen in allen drei Raumrichtungen hochgenau ausführen.

Getrimmt auf Industrie 4.0

Industrie 4.0-Bausteine schaffen die Voraussetzung für die Synchronisation zwischen den einzelnen Komponenten und für die Vernetzung der Maschinen untereinander. Steuerungen, Servoantriebe, Pneumatiken und Sensoren – jede Komponente wird auf Effizienz getrimmt und leistet einen Beitrag zur Gesamtperformance der Linie. Was vor wenigen Jahren noch als utopisch galt, ist durch kompakte Servoantriebe mit dezentraler Steuerungsintelligenz in greifbare Nähe gerückt: Die schaltschranklose Verpackungsmaschine in Serie.

Event- und Kongressprogramm

Die halbtägige Eröffnungskonferenz der Anuga FoodTec am 20. März 2018, 14:00 Uhr, Europasaal Congress Centrum Ost, ist komplett dem Thema Ressourceneffizienz gewidmet. In den Expertenvorträgen geht es unter anderem darum, Produktionsprozesse zu optimieren, den Energie- und Wasserverbrauch zu reduzieren sowie den Verlust von Lebensmitteln so gering wie möglich zu halten.

Von der Lebensmittel- und Getränketechnologie über Verpackung bis hin zu aktuellen und zukünftigen Trends: Die Fachforen der Anuga FoodTec bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Information und zum Austausch mit nationalen und internationalen Experten. Auch im Forum steht das Thema Ressourceneffizienz im Mittelpunkt. Zwei weitere Schwerpunkte im Programm der Fachforen sind „Themen, Trends, Technologien - das bewegt die Lebensmittelbrache“ sowie „Food Ingredients“.

In der Speakers Corner präsentieren Aussteller der Anuga FoodTec 2018 ihr Unternehmen, ihre Produktpalette und/oder ihre Innovationen einem breiten Fachpublikum. Über die gesamte Messelaufzeit steht alle 30 Minuten ein anderes spannendes Thema auf dem Programm. Zu finden ist die Speakers Corner in der Passage 4/5.

Zudem dürfen sich Fachbesucher auf Sonderschauen wie die „Robotik Pack-Linie“ oder eine spezielle Ausstellung rund um das Thema „Packaging Design“ freuen.

www.anugafoodtec.de