27.07.2018

Am 16. August ist „Tag der Bratwurst“

In den USA groß gefeiert, freuen sich auch hierzulande die Wurst- und Grillfans auf den 16. August, den Tag der Bratwurst. Warum der Tag ausgerechnet in den USA momentan noch mehr Beifall findet wie in Deutschland, ist nicht bekannt, ebenso nicht, wer den Tag eigentlich ins Leben gerufen hat. Die Fakten, die zur Herkunft der Bratwurst bekannt sind, listet beispielsweise das 1. Deutsche Bratwurstmuseum in einer Bratwursthistorie.

Bratwürste aus 100 Prozent reinem Putenfleisch sind ein aromatisch-saftiger Genuss der leichten Art. - Bild: Höhenrainer

Eine Bratwurst schmeckt und ist lecker, da sind sich alle Nationen einig. Mehrere Dutzend Würstchen essen die Deutschen pro Person und Jahr, sagen die Statistiken. Es gibt viele Variationen des Grillklassikers in roher oder gebrühter Form, mal mittelgrob oder grob: Fränkische oder Thüringer Bratwurst, Rostbratwurst, Bauernbratwurst, Hessische oder Nordhäuser Bratwurst uvm. Meistens werden Bratwürste aus Schweinefleisch hergestellt, manchmal aber auch aus Rind- oder Lammfleisch. In Frankreich gibt es sogar Bratwürste aus Entenfleisch. Einen Bratwurst-Genuss der leichten Art versprechen zum Beispiel die Produkte von Höhenrainer Delikatessen, denn die Bratwürste des Herstellers sind aus 100 Prozent reinem Putenfleisch und überzeugen seit Jahren in den DLG-Prüfungen. Übrigens: Das Unternehmen feiert in 2018 sein 55-jähriges Bestehen.

