16.07.2018

Allulose: Echter Zucker fast ohne Kalorien

Zucker fast ohne Kalorien gibt es in den USA und manchen asiatischen Staaten unter dem Namen Allulose oder Psicose schon länger. Ein Start-up der Zuckerfabrik Pfeifer & Langen will nun auch in der Europäischen Union zügig die Zulassung dieses Zuckers beantragen und in die Großproduktion im Rheinland einsteigen.

Zuckerrüben sind der Rohstoff zur Herstellung von Allulose, einem fast kalorienfreien Zucker, der sich unter anderem zum Süßen von Lebensmittel eignet. - Bild: Thomas Max Müller / www.pixelio.de

Das junge Unternehmen hat ein Verfahren entwickelt, Zucker fast ohne Kalorien in großem Maßstab aus Rübenzucker herzustellen. Das Unternehmen gibt an, die Molekülstruktur des Rübenzuckers zu verändern, so dass der Energiegehalt gewissermaßen verkapselt werde. Der menschliche Stoffwechsel erkenne die Allulose nicht mehr als Energielieferant.

Diverse Gremien und zunehmend auch die Lebensmittelindustrie bemühen sich derzeit um die Reformulierung beim Zucker- und Salzgehalt von Lebensmitteln. Und auch Verbraucher sind ständig auf der Suche nach zuckerarmen Lebensmitteln. Entsprechend dürfte für den fast kalorienfreien Zucker – bei entsprechender Preisgestaltung – ein interessanter Markt zu erwarten sein.

Die Produktion ist ein komplexer lebensmitteltechnologischer Prozess. Rübenzucker ist das Ausgangsprodukt. Das dürfte auch die europäischen Zuckerrübenanbauer freuen. Geschmacklich und funktional soll sich die Allulose für das Süßen von Speisen und Getränken eignen. Ob es mit dem Backen funktioniert, sollte sich noch herausfinden lassen. Der Zucker behält einen Restkaloriengehalt von 0,2 kcal pro Gramm. Üblicher Haushaltszucker hat 4 kcal pro Gramm.

Das neue Unternehmen rechnet daher damit, dass eine Kennzeichnung „ohne Kalorien“ durch die EU genehmigt werden wird. Und das wäre für die Akzeptanz bei den Kunden und einen zügigen Markterfolg entscheidend.

Britta Klein, www.bzfe.de