13.03.2019

Air Products vollzieht Übernahme von ACP

Air Products, Hattingen, hat die Übernahme von ACP Europe SA, dem größten unabhängigen Anbieter von Kohlendioxid (CO2) in Kontinentaleuropa, abgeschlossen. Details zu finanziellen Rahmenbedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Mit der Übernahme von ACP Europe SA, einem unabhängigen Anbieter von Kohlendioxid in Kontinentaleuropa, verfolgt Air Products ein weiteres Wachstum im Bereich Industriegase. - Bild: Air Products

Der Abschluss dieser Transaktion ermöglicht Air Products, bestehende Kunden besser zu versorgen und neue Wachstumsmöglichkeiten im Bereich Industriegase zu verfolgen. Kunden profitieren ab sofort von einer erweiterten Position des Unternehmens im Bereich der Versorgung mit flüssigem CO 2 in zusätzlichen europäischen Regionen sowie von einer verstärkten Angebotsdichte in Kontinentaleuropa.



„Das ist eine gute und logische Transaktion. Das Geschäft von ACP ist komplementär zu unserem und stellt eine solide Plattform, um unseren Kunden einen Zusatznutzen zu bieten und weiteres Wachstum im Bereich Industriegase zu verfolgen“, sagt Ivo Bols, Industrial Gases President von Air Products in Europa und Afrika.

„Mit über 120 Jahren Erfahrung im CO 2 -Geschäft haben wir ein hochwertiges, gut geführtes Unternehmen aufgebaut. Ein Teil von Air Products zu werden, bedeutet für uns, dass wir mit großem Optimismus in die Zukunft schauen können“, sagt Jan De Ridder, Director von ACP.



Alle erforderlichen branchenüblichen Abschlussbedingungen wurden erfüllt und alle behördlichen Genehmigungen erteilt. Die Genehmigung der polnischen Regulierungsbehörden sieht von Seiten Air Products keine Unternehmensausgliederung vor. Air Products ist angewiesen, eine beschränkte polnische Produktionskapazität abzugeben, falls bestimmte Marktbedingungen innerhalb eines mehrjährigen Zeitrahmens nicht erfüllt werden.



ACP versorgt Unternehmen in verschiedenen Anwendungsbereichen, darunter Getränke, Chemie, Nahrungsmittel und Gartenbau. Das Unternehmen beschäftigt 120 Mitarbeiter, verfügt in Europa über vier Produktionsanlagen für flüssiges CO 2 (und eine im Bau befindliche Anlage) sowie über zwei Anlagen zur Produktion von Trockeneis. Mit zwei Produktionsanlagen in Grenznähe zu Deutschland (Geleen in den Niederlanden und Beinheim in Frankreich) sowie durch Zugang zu weiteren Quellen kann ACP einen Großteil Deutschlands abdecken und versorgen.

www.airproducts.de