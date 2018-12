06.12.2018

Aichinger übergibt Spende an Cnopfsche Kinderklinik

Am 17. November 2018 übergaben Norbert Schumacher, Geschäftsführer des Einrichtungsspezialisten Aichinger aus Wendelstein, und Marketingleiter Sebastian Holzberger eine Spende in Höhe von 3.000 Euro an das Team der Cnopfschen Kinderklinik in Nürnberg. Der Spendenbetrag wurde symbolisch von Chefarzt Prof. Dr. Schroth entgegen genommen.

Aichinger-Geschäftsführer Norbert Schumacher (l.) und Marketingleiter Sebastian Holzberger (r.) überreichen Prof. Dr. Schroth (Mitte) von der Cnopfschen Kinderklinik einen Spendenscheck in Höhe von 3.000... - Bild: Aichinger

Die Cnopfische Kinderklinik leistet eine wichtige Aufgabe in der Kinder-Notfallambulanz, Kinderchirugie und auch in der Kinder- und Jugendheilkunde. Sie ist eine der traditionsreichsten Kliniken für Kinder und Jugendliche in Deutschland, deren Träger die Diakonie Neuendettelsau ist. Hier wird alles getan, um den Aufenthalt für Eltern und Kind so angenehm und unproblematisch wie möglich zu gestalten. Dafür arbeiten fachlich spezialisierte Ärzte und Pflegekräfte in einem für Kinder gestalteten Umfeld eng zusammen.

