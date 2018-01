09.01.2018

Aichinger trauert um Dr. Hans-Georg Rummler

Mit großer Betroffenheit gibt Ladenbauspezialist Aichinger, Wendelstein, den Tod des Vorsitzenden der Geschäftsführung, Dr. Hans-Georg Rummler, bekannt. Er verstarb im Alter von 61 Jahren in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar völlig unerwartet. Er hinterlässt eine Frau und zwei Söhne.

Dr. Hans-Georg Rummler, Vorsitzender der Geschäftsführung von Aichinger, verstarb in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar 2018. - Bild: Aichinger

Dr. Hans-Georg Rummler war im Juli 2014 als Vorsitzender der Geschäftsführung bei Aichinger eingetreten und zuvor in verantwortungsvollen Führungspositionen in verschiedenen größeren Unternehmen tätig. Der plötzliche Tod von Dr. Hans-Georg Rummler hat die Geschäftsführung und alle Mitarbeiter zutiefst erschüttert. Er hinterlässt eine große Lücke im Unternehmen. „Wir sind schockiert und traurig über den plötzlichen Tod von Dr. Rummler. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen“, so Günther Hertel, Inhaber von Aichinger.

www.aichinger.de