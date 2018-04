05.04.2018

Aichinger gewinnt Industriepreis in der Kategorie „Produktionstechnik“

Das vollautomatisierte Grill- und Bratsystem „ROG - ROLL`N`GRILL“ von Aichinger, Wendelstein, wurde als Best of beim Industriepreis 2018 in der Kategorie „Produktionstechnik“ ausgezeichnet.

Der automatische Gastrogrill „ROG - ROLL`N`GRILL“ gewann den Industriepreis 2018 in der Kategorie „Produktionstechnik. - Bild: Aichinger

Seit 2006 ehrt der Huber Verlag für Neue Medien einmal im Jahr besonders fortschrittliche Industrie- Produkte und -Lösungen mit dem Industriepreis. Ausgezeichnet werden jeweils die fortschrittlichsten Industrie-Produkte und -Lösungen in 14 verschiedenen Kategorien – von Antriebs- und Fluidtechnik, Forschung & Entwicklung über Mikrosystemtechnik bis Zulieferer. Mit den Begriffen „Produktionstechnik“ werden sowohl Verfahren, Maßnahmen und Einrichtungen zur Herstellung von Gütern als auch die Entwicklung und Konstruktion von Maschinen bezeichnet.

„Wir freuen uns sehr über die begehrte Auszeichnung und sehen das große Marktpotenzial bestätigt, das unser automatischer Gastrogrill mit sich bringt. Beim ROG – ROLL‘N’GRILL sorgen drei rotierende und horizontal angeordnete Bratflächen für beste Brat- und Grillergebnisse bei Fleisch, Fisch und Gemüse.

www.aichinger.de