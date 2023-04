Aichinger: Fleischermeister ist neuer Vertriebsleiter

Günter Muth (li.) hat die Vertriebsleitung an Christian Milk übergeben. Aichinger - © Aichinger

Mehr als 25 Jahre war Günter Muth Vertriebsleiter Frische-Handwerk bei Aichinger, Wendelstein. Im März ist er in Ruhestand gegangen. Sein Nachfolger ist Christian Milk, der seit 2017 als Konzept- und Einrichtungsberater im Vertrieb für Aichinger tätig ist. Der Fleischermeister und Betriebswirt war zuvor acht Jahre leitend im Familienunternehmen tätig. In den vergangenen drei Jahren hat er als Vertriebsleiter für die Regionen Nord, Mitte und West seine fachliche Expertise und ein hohes Maß an Zukunftsorientierung bewiesen.

Dr. Oliver Blank, Geschäftsführer von Aichinger würdigte Günther Muth: „Er ist das Gesicht von Aichinger vor Ort gewesen. Mit seiner Energie und Empathie hat er wesentlich zum Erfolg beigetragen. Er ist nicht nur Zeitzeuge der dynamischen Entwicklungen im Ladenbau, sondern prägender Mitgestalter dieser Branche“. Und: „Ich freue mich, dass Christian Milk diese Erfolgsgeschichte weiterschreibt.“

Günther Mutz hat den Menschen in den Mittelpunkt gestellt, hat ein Netzwerk aus Experten geschaffen und ist für viele zum Berater und Freund geworden. 1987 startete der Küchenmeister bei Wescho Ladenbau seine Vertriebskarriere. 1997 wechselte Günter Muth zu Maier + Pistor Ladenbau. Ab 1998 führte er den Aichinger-­Vertrieb.

In dieser Zeit wurden zahlreiche Entwicklungen, Konzepte und Ideen eingeführt. Seine gastronomische Expertise brachte er zudem in die Entwicklung von Ausgabe- und Präsentationsmodulen für Snacks und warme Speisen und als Mitglied beim Verein Freunde des Snacks ein.

www.aichinger.de