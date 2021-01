27.01.2021

AICHINGER erweitert die Geschäftsführung

Die AICHINGER Gruppe hat die Geschäftsführung erweitert. Zum Jahresbeginn ist Dr.-Ing. Thomas Grünewald in die Geschäftsführung berufen worden. Er führt nun zusammen mit Günther Hertel und Dr. Oliver Blank das Unternehmen aus Wendelstein. „AICHINGER ist damit in der Führung und strukturell sehr gut für die Zukunftsaufgaben aufgestellt“, freut sich Inhaber Günther Hertel. Dr.-Ing. Thomas Grünewald ist bereits seit Februar 2020 im Unternehmen in der Geschäftsleitung für den Bereich Organisation und Technik verantwortlich.

Dr.-Ing. Thomas Grünewald ist in die Geschäftsführung der AICHINGER Gruppe berufen worden. - Bild: AICHINGER/Cristina Galler

Dr.-Ing. Thomas Grünewald ist im Unternehmen für die Bereiche Technik und Organisation verantwortlich, um den hohen Standard von AICHINGER bei der Kosten- und Termintreue und Qualität zum Benchmark in der Branche zu optimieren. Hierzu bringt der 57-Jährige langjährige Erfahrung als Führungskraft in produzierenden mittelständischen Unternehmen mit. Diese wird erweitert durch die Expertise und Leidenschaft für die Themen Innovationsmanagement und Organisationsoptimierung. „Es ist eine große Freude, mit hoch qualifizierten und hoch motivierten Mitarbeitern eine sehr flexible und gleichzeitig effiziente Organisation weiterzuentwickeln, die den Kunden in den Mittelpunkt stellt“, sagt Dr.-Ing. Thomas Grünewald.

