04.07.2019

Ab sofort bietet Netto den Beyond Meat Burger an

Der Beyond Meat Burger soll der erste pflanzliche Burger sein, der in Geschmack, Konsistenz und Aussehen mit qualitativ hochwertigen Premium-Rindfleisch-Burgern vergleichbar ist. In einer Aktion ab dem 4. Juli 2019 kann der fleischlose Burger in allen 4.260 Netto-Filialen bundesweit gekauft werden. Damit ist Netto der erste Discounter in Deutschland, der den Beyond Meat Burger national im SB-Frischebereich anbietet.

Der Beyond Meat Burger (2 x 113,5 g–Patties) kostet im Aktionszeitraum 4. bis 6. Juli 2019 4,99 Euro pro Packung. - Bild: Netto Marken-Discount

Die Burger-Patties bestehen hauptsächlich aus Erbsenprotein, Wasser, Raps- und Kokosöl. Sie verzichten auf gentechnisch veränderte Organismen (GMO) und sind frei von Gluten und Soja. Die rote Farbe erhalten die Burger-Patties insbesondere durch Rote-Beete-Saft. Der pflanzliche Beyond Meat Burger hat mehr Protein und weniger gesättigte und ungesättigte Fettsäuren im Vergleich zu Rindfleisch-Burgern. Der Beyond Meat Burger ist also nicht nur etwas für vegane und vegetarische Verbraucher, sondern auch für Netto-Kunden, die Wert auf bewusste Ernährung legen.

„Sechs Prozent der deutschen Bevölkerung ernähren sich vegetarisch. Wir möchten dem Wunsch der Verbraucher nach pflanzlichen Fleisch-Alternativen nachkommen und unseren Kunden aktuelle Food-Trends anbieten“, betont Christina Stylianou, Leiterin Netto-Unternehmenskommunikation.

„Wer zum Veggieburger greift, wählt die umweltschonendere Alternative. Denn wer weniger Fleisch isst, tut aktiv etwas für den Klimaschutz. Darum begrüßen wir, dass der vegane Burger derzeit in aller Munde ist“, sagt Dr. Marina Beermann, Leiterin der Kooperation mit Netto Marken-Discount für Nachhaltigkeit beim WWF Deutschland.

