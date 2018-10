19.10.2018

9. Rhöner Wurstmarkt war ein voller Erfolg

Strahlend sonniges Herbstwetter, zufriedene Aussteller und ein kauflustiges Publikum – die Organisatoren des 9. Rhöner Wurstmarkts zogen das bisher beste Fazit seit Bestehen des Gourmetfestivals. Rund 22.500 Besucher strömten am 13. und 14. Oktober durch die bunt geschmückte Marktstraße, rund 1.500 mehr als im Jahr 2016.

Rund 22.500 Besucher strömten beim 9. Rhöner Wurstmarkt durch die bunt geschmückte Marktstraße und feierten friedlich-fröhlich ein Gourmetfestival mit einzigartigem Flair. - Bild: Tonya Schulz

An zwei Tagen im Oktober schmausten Gäste aus nah und fern durch die üppige Vielfalt der Rhöner Wurst- und Schinkenspezialitäten. Die 50 einheitlich gestalteten Stände von Metzgern, Bäckern, Brauern, Winzern und Direktvermarktern gaben der Veranstaltung wieder einen hochwertigen Charakter. Zehntausende Geschmacksproben reichten die Aussteller über den Tresen und wohl ebenso viele Würste und Schinken wurden verkauft.

© Tonya Schulz

Prämierung der besten Rhöner Leberwurst

Besonders gefragt war die Rhöner Leberwurst, die zur Prämierung auf dem 9. Rhöner Wurstmarkt anstand. Aus zwölf eingereichten Proben errang die Metzgerei Gutermuth aus Bischofsheim a. d. Rhön die Goldmedaille. Silber ging an die Bio-Landmetzgerei Kleinhenz aus Oberleichtersbach, Bronze an den Direktvermarkter Schmitt aus Oberweißenbrunn, ebenfalls ein Biobetrieb. Neben der Fachjury durfte auch das Publikum am Stand von Slow Food Hohenlohe Tauber Main-Franken die Leberwurstauswahl bewerten. Spannenderweise ging wie im Jahr 2016 die Metzgerei Unger aus Wetzhausen als Sieger hervor.

Auf reges Interesse stieß erneut die Wurstschauküche, wo Metzgermeister und Fleischerei-Fachangestellte Ausschnitte aus ihrem handwerklichen Können zeigten. In diesem Jahr wurden ein Spanferkel und ein Truthahn fachgerecht zubereitet und verkostet. Gleich gegenüber kredenzten Weinprinzessinnen fränkische Spitzenweine bei einer Verkostung mit Wein und Wurst.

Bei den meisten Ausstellern hieß es „ausverkauft“

Die im Wurstmarkt-Arbeitskreis aktiven Metzgermeister Anton Koob (Brendlorenzen, Innungsobermeister), Andreas Ortlepp (Ostheim) und Johannes Dietz (Mellrichstadt) zeigten sich rundum zufrieden mit der Resonanz und Qualität des Publikums, das fleißig probiert und gekauft hat. Auch gewagte Produktinnovationen wie zum Beispiel Rhön.Heuschinken und Whiskey-Bratwurst gingen oft über die Theke. Bei den meisten Ausstellern hieß es gegen Ende der Veranstaltung „ausverkauft“, obwohl mancher in einer Nachtschicht nochmals Nachschub produziert hatte.

© Tonya Schulz

Gutes Nachmessegeschäft

„Es wird in Riesenmengen auf Vorrat gekauft“, beobachtete auch Michael Geier, Ideengeber des Rhöner Wurstmarkts, und Leiter des Biosphärenzentrums Bayerische Rhön. Besonders erfreulich sei, dass viele Aussteller ein gutes Nachmessegeschäft generieren können. So ist sichergestellt, dass der Verbraucher nicht nur beim Wurstmarkt, sondern auch zu Hause auf eine hochwertige Fleisch- und Wurstauswahl achtet.

Der 10. Rhöner Wurstmarkt und Treffpunkt für Genießer handwerklich erzeugte Wurst- und Schinkenspezialitäten findet am zweiten Oktoberwochenende im Jahr 2020 statt.

www.rhoener-wurstmarkt.de