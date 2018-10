23.10.2018

50. Jubiläum der evenord begeistert die Besucher

Süddeutschlands Fleischbranche traf sich am 13. und 14. Oktober 2018 im Messezentrum Nürnberg auf der evenord. Die „Innovationsmesse für Fleischerei und Gastronomie“ fand in diesem Jahr zum 50. Mal statt.

5.000 Fachbesucher informierten sich auf drr evenord bei 160 Unternehmen über die neuesten Entwicklungen in Sachen Rohstoffe, Arbeitsgeräte, Ladenbau, Dekoration und Service. - Bild: Nürnberg Messe

Die Geschäfte florierten: 5.000 Fachbesucher aus Fleischbranche, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung und Hotellerie informierten sich bei 160 Unternehmen über die neuesten Entwicklungen in Sachen Rohstoffe, Arbeitsgeräte, Ladenbau, Dekoration und Service. Dabei standen besonders die Pflege und der Aufbau bestehender Netzwerke und neuer Kontakte im Vordergrund.

Horst Schneider, Vorstandsvorsitzender der Evenord Gruppe, und Ralf Kettlitz, Vorstandsmitglied, resümieren zufrieden: „Die evenord 2018 hätte nicht besser laufen können. Es freut uns, dass wir auch dieses Jahr eine stabile Aussteller- und Besucherzahl verzeichnen können. Das spricht für unsere Messe und den Messestandort. Auch die Stimmung in der Halle war durchweg positiv. An allen Ständen herrschte reger Andrang und auch größere Direktabschlüsse wurden getätigt. Die Aussteller rechnen zudem mit einem guten Nachmessegeschäft. In unserem beliebten evenord-Biergarten ging es wie jedes Jahr kommunikativ zu, hier waren nur zufriedene Gesichter zu sehen. Nun freuen wir uns auf die nächsten 50 Jahre der evenord Innovationsmesse.“

Thomas Preutenborbeck, Abteilungsleiter Veranstaltungen bei der NürnbergMesse GmbH, ist ebenfalls hoch zufrieden: „Volle Halle, familiäre Atmosphäre, für Groß und Klein jede Menge geboten – so stellt man sich ein perfektes Jubiläum vor und genau so ging es an diesem Wochenende auf der evenord zu. Sie ist und bleibt der große Treffpunkt für Süddeutschlands Fleischbranche. Ein umfangreiches, bewährtes Fachprogramm geprägt von den neuesten Trends und der persönliche Kontakt zu allen wichtigen Entscheidern und Branchenkennern machen die evenord bei Ausstellern und Besuchern gleichermaßen beliebt. Eine rundum gelungene Veranstaltung!“

Die 51. evenord, Innovationsmesse für Fleischerei und Gastronomie, findet am 12. und 13. Oktober 2019 im Messezentrum Nürnberg statt.

www.evenord-messe.de