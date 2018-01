23.01.2018

3. Fleischforum Bayern: Weil es jetzt um die Wurst geht

Wie sieht das Metzgerhandwerk im Jahr 2030 aus? Mehr Digitalisierung und Globalisierung oder doch eine enge persönliche Kundenbindung mit einem hohen Grad an Regionalität und gänzlich abgeschotteten Märkten? Antworten auf diese Fragen gibt es beim 3. Fleischforum am 27. und 28. Februar 2018 im Bildungszentrum des Fleischerhandwerks in Augsburg.

Hierzu laden der Cluster Ernährung, das Kompetenzzentrum für Ernährung und der Fleischerverband Bayern ein. Das Fleischforum punktet mit neuem Expertenwissen und zeigt auf, welche Entwicklungen im Metzgerhandwerk in den nächsten Jahren denkbar und wahrscheinlich sind.

Aus dem Programm:

Ludwig Maurer stellt Trends und Techniken der Veredelung vor und macht sie in seinem anschließenden Workshop für die Teilnehmer anwendbar.

Wie kann man soziale Medien für sich nutzbar machen – von der Kundenkommunikation bis zur Ausbildungsakquise.

Die Teilnehmer entwickeln mit einem Zukunftsforscher Szenarien zum Metzgerhandwerk für das Jahr 2030. Bereits im Vorfeld können Teilnehmer mittels Fragebogen ihre Meinung zur Zukunft sagen.

Das Abendprogramm bietet eine Plattform zum Austausch und zur Vernetzung mit Kollegen der Branche.

Das komplette Programm sowie die Anmeldung finden Interessenten unter:

https://www.cluster-bayern-ernaehrung.de/innovation/innovationsveranstaltungen/3-fleischforum.html