05.07.2019

16. Bundesehrenpreis in Gold für Kaufland Fleischwaren

Große Ehre für Kaufland Fleischwaren aus Neckarsulm: Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat dem Unternehmen zum 16. Mal den Bundesehrenpreis verliehen. Die höchste Auszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft überreichten Ministerialdirektorin Dr. Katharina Böttcher und Hubertus Paetow, Präsident der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), in Berlin. Beide würdigten die Qualitätsleistung der Neckarsulmer als herausragend und vorbildlich.

Ministerialdirektorin Dr. Katharina Böttcher (links) überreicht gemeinsam mit DLG-Präsident Hubertus Paetow (rechts) Urkunde und Medaille an Thomas Czeczor und Alexa Kanzleiter (beide Kaufland Fleisch... - Bild: DLG

Die Bundesehrenpreise werden jährlich an zwölf Unternehmen der deutschen Fleischwarenbranche vergeben. Diese haben im Vorjahr die besten Ergebnisse bei den umfangreichen Experten-Tests der DLG-Qualitätsprüfungen erzielt. Im Zentrum der produktspezifischen Prüfmethodik steht die sensorische Analyse der Lebensmittel, die um eine Überprüfung der Deklaration und Verpackung sowie um Labortests ergänzt wird.

„Kaufland Fleischwaren setzt richtungsweisende Maßstäbe und darf sich deshalb als Botschafter genussvoller Qualitätsprodukte bezeichnen“, unterstrich der DLG-Präsident in seiner Laudatio. Seinen Worten zufolge ist der Bundesehrenpreis Anerkennung und Ansporn zugleich. „Denn damit verbunden ist die große Verpflichtung und Verantwortung, auch in Zukunft in eine nachhaltige Produktqualität zu investieren, die für andere Vorbild sein kann.“

www.kaufland.de