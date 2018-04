26.04.2018

10. Bratwurst-Song-Contest – schnell noch bewerben

Am 13. Mai 2018 ab 14.00 Uhr gilt es in dem Ort Amt Wachsenburg bereits zum 10. Mal die Königin "Bratwurst" in Wort und Ton zu preisen, also ein Lied über Thüringens leckerstes Kulturgut darzubieten. Unter dem Motto „Born to be a Bratwurst Star“ sind Wettbewerbsbeiträge aus allen Genres willkommen.

Egal ob Volksmusik, Schlager, Country oder Hip-Hop, wichtig ist nur: Es geht um die Thüringer Bratwurst. Im vergangenen Jahr konnten die Band Zartchore aus Erfurt die Zuschauer und die Jury überzeugen.

Der Bratwurst-Song-Contest 2018 wird wieder in einer Kombination aus Publikumsvotum und Jurywertung entschieden. Mit Stimmzetteln, die eine Chance auf tolle Preise bieten, können alle Besucher die Rangfolge beeinflussen. Auf die Gewinner des Contestes warten neben dem Siegerpokal ein Auftritt auf dem Erfurter Domplatz zur Rostkultur 2019 und ein Born-Grillpaket für 50 Personen bestehend aus 100 Thüringer Bratwürsten, 100 Rostbräteln, 100 Litern Bier und 10 kg Senf und Ketchup der Firma Born Senf & Feinkost.

Sechs Meldungen von Bands liegen bereits vor und einige Gewinner der Vergangenheit werden in einer Retrospektive zu sehen sein.

Bewerbungen an:

Freunde der Thüringer Bratwurst e.V.

Bratwurstweg 1

99334 Amt Wachsenburg

E-Mail (info@bratwurstmuseum.de)

oder Fax 03628/587755

Übrigens: Zum diesjährigen Bratwurst-Song-Contest hat sich bereits ein japanisches Fernsehteam angemeldet.