Ticker | 10.01.2017

Zentrag sponsert den Bundesleistungswettbewerb

Die Zentralgenossenschaft des europäischen Fleischergewerbes, Zentrag eG, Frankfurt am Main, ist als Sponsor in den Bundesleistungswettbewerb des Deutschen Fleischer-Verbandes (DFV) eingestiegen.

Neben der zentralen Funktion als Handels- und Dienstleistungsunternehmen erfülle die Zentrag eG traditionell auch Aufgaben, die den Wert, das Image und die Zukunft des Fleischerhandwerks ideell und finanziell tatkräftig unterstützen, fasst Anton Wahl, Vorstand der Zentrag eG, sowie Vorstand der Gilde Stiftung des Fleischerhandwerks e.V., das Kernmotiv des neuen Engagements zusammen. Konkret gelte es vor allem, die Branchenkräfte bei Ausbildung sowie in der Nachwuchs- und Personalförderung noch stärker zu bündeln und in den Fokus der intensiven Zusammenarbeit zu setzen. In diesem Zusammenhang vervollständige die Zentrag eG nun ihr umfangreiches Aktions- und Perspektivprogramm, das bereits im Themen- und Arbeitsumfeld der Gilde Stiftung vielfältig umgesetzt wird.

Es gehe vor allem, so Wahl, um eine zukunftsorientierte Darstellung der Berufsbilder Fleischer/Fleischerin beziehungsweise Fleischfachverkäuferin/-verkäufer, die zurzeit nicht die besten Images hätten und sich im scharfen Wettbewerb mit anderen Ausbildungsberufen befinden würden. Diesbezüglich käme dem Bundesleistungswettbewerb des Fleischerhandwerks eine Vorbildfunktion zu, die in enger Kooperation mit dem DFV auch von Seiten des Genossenschaftsnetzwerkes noch breiter zu fördern sei.

Der bundesweite Wettbewerb sei nicht nur ein optimales Spiegelbild der Ausbildungs- und Leistungsstands im Fleischerhandwerk und ein übergreifender Motivationsmagnet, sondern längst auch ein Forum für den kreativen Nachwuchs, der über den Tellerrand schaue und wichtige Ideen beisteuere, wie das Image und die Zukunft des Fleischerhandwerks positiv, optimistisch und selbstbewusst zu gestalten sei. Wahl: „Gesucht sind junge Menschen, eben Gewinnertypen, die neben ihrem praktischen Können auch Macher und Vorreiter sind. Es ist unsere vorrangige Pflicht, den Besten der Besten in ihrem Bemühen auch bestmöglich zur Seite zu stehen.“

www.zentrag.de