Ticker | 24.11.2016

ZDG-Mitgliederversammlung verabschiedet Leitpapier mit Forderungen an die Politik

Wie sehr das Tierwohl bereits heute das Selbstverständnis und die Positionen der deutschen Geflügelwirtschaft prägt, belegt das „Leitpapier 2017“, das die Mitgliederversammlung einstimmig verabschiedete. Als Beitrag zur gesellschaftspolitischen Diskussion und mit Blick auf die 2017 anstehende Bundestagswahl stellt die Geflügelwirtschaft sechs an die Politik gerichtete Kernforderungen auf.

So fordert der ZDG von der Politik ein klares Bekenntnis zum Geflügel-Standort Deutschland und Entwicklungsperspektiven für Stallbauten. „Die Politik muss anerkennen, welche erheblichen Leistungen die Branche in Bezug auf Tierwohl, Umwelt- und Verbraucherschutz dauerhaft erbringt“, betonte der neu gewählte Präsident Friedrich-Otto Ripke und appellierte an die Politik, im möglichen Zielkonflikt zwischen Tierwohl und Umweltschutz sachgerechte und ausgewogene Lösungen zu finden.

Auch zum geplanten staatlichen Tierwohllabel positioniert sich der ZDG klar: „Sollte das staatliche Tierwohllabel tatsächlich kommen, muss das Geflügel von Anfang an dabei sein – das geht gar nicht ohne uns!“, forderte Ripke mit Bezug auf das Leitpapier. Zudem sei eine Herkunftskennzeichnung bei einem staatlichen Tierwohllabel ebenso unverzichtbar wie für Geflügelfleisch auch in der Gastronomie. Weitere Kernforderungen: Die Anstrengungen der Branche beim Verzicht auf das Schnabelkürzen bei Legehennen müssen angemessen honoriert werden, die deutschen Puten-Eckwerte sollen als Vorbild für EU-weite Regelungen dienen und ein Verkauf von Gänse- und Entenstopfleber in Deutschland muss unterbunden werden, das Fleisch aus dieser tierschutzwidrigen Haltung entsprechend gekennzeichnet werden.

www.zdg-online.de