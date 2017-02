Ticker | 17.02.2017

Weber Maschinenbau ist Preisträger des iF Design Award 2017

Die Weber Maschinenbau GmbH, Breidenbach, ist für ihren neu entwickelten Slicer S6 mit dem iF Design Award 2017 ausgezeichnet worden. Der S6 überzeugte die Jury durch sein kompaktes und gleichzeitig dynamisches Design, das alle Anforderungen an Ergonomie und Hygiene erfüllt.

Bild: Weber Maschinenbau

Die prämierte Hochleistungsschneidemaschine wurde erstmals auf der IFFA 2016 in Frankfurt vorgestellt, im selben Jahr wurde der Slicer auch im Markt eingeführt.

Mehr als 5.500 Einsendungen aus 59 Ländern hatten sich für die Vergabe des iF Design Awards 2017 beworben. Die Preisverleihung findet am 10. März 2017 in der BMW-Welt in München statt.

Der iF Design Award wird seit mehr als 60 Jahren einmal im Jahr von Deutschlands ältester unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben und gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt. Weber Maschinenbau wurde bereits 2014 für seine Entwicklung der innovativen Bedien-Schnittstelle Weber Power Control mit dem iF Communication Design Award ausgezeichnet.

