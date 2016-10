Ticker | 07.10.2016

Veviba-Gruppe übernimmt Schlachthof Adriaens

Die Groep Veviba, Bastogne/Belgien, erwirbt alle Aktien des Schlachthofs Adriaens, Velzeke/Belgien. Vorausgegangen ist eine Einigung mit den Adriaens-Anteilseignern Covavee und Agri Investment Fund (AIF) bezüglich der Übernahme deren Beteiligung an Adriaens. Die Übernahme bedarf noch der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden.

Sowohl die Groep Veviba als auch Etn. Adriaens sind in der Rinderschlachtung und Zerlegung von Rindfleisch tätig. Durch diese Übernahme stärken beide ihre Position in der Wertschöpfungskette von Rindfleisch und den weiteren Ausbau der Kernaktivitäten.

Adriaens verfügt über einen sehr modernen Produktionsapparat in Velzeke, dessen Kapazität durch die Konsolidierung optimal ausgeschöpft werden kann. Die Groep Veviba hat sich zudem eine starke Position auf den weiteren Stufen der Fleischverarbeitungskette erworben.

Mit der Übernahme streben die Vertragsparteien den Ausbau ihrer Aktivitäten in der belgischen Rindfleischbranche an. Dies vor dem Hintergrund einer kurz- und langfristigen nachhaltigen Entwicklung im Interesse aller betroffenen Stakeholder.

Aktuelle Aktivitäten

Etn. Adriaens ist spezialisiert auf die Schlachtung und Zerlegung von Rindern (Fleischvieh und Reformkühe). Mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Schlachtung von zirka 1.500 Rindern gehört Adriaens zu den führenden belgischen Rinderschlachthöfen. Das Unternehmen beschäftigt 85 Mitarbeiter.

Groep Veviba, eine familiengeführte belgische Gruppe, ist auf die Schlachtung von Rindern sowie die Zerlegung und Verarbeitung von Rindfleisch spezialisiert. Die Gruppe unterhält drei Schlachthöfe in Bastogne, Izegem und Rochefort. An den drei Standorten sind eigene Zerlegesäle vorhanden. In Bastogne betreibt die Gruppe zudem eine moderne Abteilung für Verkaufsverpackungen.

www.veviba.be