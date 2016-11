Topthema | 14.11.2016

Verbrauchern mehr Nachhaltigkeit bieten

Bild: Universität Witten/Herdecke (UW/H)

Durch die Öffnung des ZNU-Standards Nachhaltiger Wirtschaften bieten sich dem Handel neue Chancen, für das Gros seiner Produkte mehr Nachhaltigkeit zu fördern und sich gegenüber dem Verbraucher glaubwürdig zu positionieren.

Auch wenn generell viele Verbraucher bereit sind, Produkte beim Einkauf zu bevorzugen, die umweltfreundlicher oder sozialverträglicher hergestellt wurden als andere, sprechen die Bonanalysen der Händler in Deutschland häufig noch eine andere Sprache: Bio, FairTrade und vergleichbar gekennzeichnete Produkte wachsen zwar kontinuierlich in ihrer Anzahl, aber sie machen nach wie vor nur ein paar Prozent der zum Teil mehr als 30.000 Artikel der Vollsortimenter wie Edeka und Rewe, oder der 1.000 – 1.500 Artikel bei den Discountern wie Lidl oder Aldi – mit Fokus auf die Bereiche Kaffee, Tee, Schokolade oder Obst und Gemüse.

Was aber ist mit den Tausenden konventionellen Produkten? Wie kann es hier gelingen, die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Hersteller dem Kunden nahe und somit in die Breite des Sortimentes mehr Nachhaltigkeit zu bringen?

Mit dem ZNU-Standard Nachhaltiger WirtschaftenFood, der als erster händler- und herstellerübergreifender Standard vom ZNU der Universität Witten/Herdecke gemeinsam mit dem TÜV Rheinland Cert sowie Handel- und Herstellerunternehmen aus verschiedensten Teilbranchen der Lebensmittelindustrie entwickelt wurde, liegt seit 2013 ein Ansatz vor, der der hier beschriebenen Problematik begegnet und sich durch Ganzheitlichkeit und Praxisnähe auszeichnet.

Viele namhafte Unternehmen wie Bahlsen, die Bitburger Braugruppe, Ritter Sport, Develey oder Söbbeke nutzen den Standard mittlerweile zur lebendigen Weiterentwicklung ihrer bestehenden Managementsysteme in Richtung Nachhaltigkeit. Dabei deckt der Standard inhaltlich die zentralen Aspekten aus den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Soziales ab und bietet den Herstellerunternehmen gleichzeitig ein überschaubares Management-Tool, das die bisher geleisteten Nachhaltigkeitsaktivitäten bündelt und systematisiert und somit nachhaltige Prozesse und Produkte systematisch fördert.

Ursprünglich zur Vereinfachung der Hersteller/Handel-Beziehung in Punkto Nachhaltigkeit entwickelt, soll der ZNU-Ansatz nun auch den Verbrauchern näher gebracht werden. Denn ob ein Produkt als nachhaltiger wahrgenommen wird, hängt in großem Maße davon ab, ob der Hersteller ein gutes und glaubwürdiges Nachhaltigkeitsimage hat. Erste Tests im Verkauf vor Ort bestätigen diese Einschätzung und zeigen überdurchschnittliche Erfolge bei gut gemachten Auftritten im Markt mit innovativen Kommunikationskonzepten, die die spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte individuell aufgreifen. Hier wird das ZNU in den nächsten Jahren weitere geeignete Marketing-Maßnahmen erforschen.

Um die Wirksamkeit und Reichweite des ZNU-Standards Nachhaltiger Wirtschaften weiter zu erhöhen, wird das ZNU-Managementsystem in Zukunft sowohl für alle Unternehmen der Wertschöpfungskette Food (z. B. Handel, Logistik, Verpackungshersteller, Landwirte), als auch für Unternehmen benachbarter Branchen (z. B. Kosmetik, Health-Care, Konsumgüter, Außer-Haus) anwendbar und zertifizierbar sein. Die Möglichkeit einer Verbundzertifizierung rundet das System ab und bietet so eine smarte Lösung auch für Unternehmen mit mehr als einem Standort. Erste Piloten für die oben genannten Bereiche laufen aktuell.

Den branchenspezifischen Herausforderungen, wie etwa Kinderarbeit bei Schokolade oder Tierversuche bei Kosmetika, wird in der neuen Revisionsfassung durch entsprechende Leitfäden ebenso Rechnung getragen wie übergeordneten und globalen Anforderungen der Sustainable Development Goals (SDG) – den globalen Nachhaltigkeitszielen der UN. Bei der Entwicklung der konkreten Leitfäden setzt das ZNU auf innovative Unternehmen und engagierte Fachverbände, die herzlich eingeladen sind, das ZNU-Modell auf ihre Branche anzuwenden.

Mehr dazu zeigt die neue Homepage zum ZNU-Standard (www.znu-standard.com). Hier haben Interessierte die Möglichkeit, sich aktiv am Stakeholder-Dialog zur neuen Revisionsfassung zu beteiligen und die revidierten Anforderungen herunterzuladen, kritisch zu hinterfragen und mit Feedback für das ZNU zu kommentieren und zurückzusenden.

www.uni-wh.de