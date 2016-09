Ticker | 19.09.2016

Veranstaltungstipp: Weihnachtliches Gewürzseminar

Am 24. November 2016 veranstaltet das Deutsche Gewürzmuseum in Kulmbach ein Gewürzseminar unter der Leitung von Gewürzsommelière Brigitte Lauterbach. Die Teilnehmer erfahren, welche Aromen die Stimmung und das Wohlbefinden beeinflussen können und wie sich typisch winterliche Beschwerden mit wohlschmeckenden Ingredienzien behandeln lassen.

Bild: Deutsches Gewürzmuseum

Exotische Gewürze aus fernen Ländern spielen in der weihnachtlichen Küche eine Hauptrolle und mit den passenden Zutaten kommt der Winterblues gar nicht erst auf. Botanik, Geschichte sowie traditionelle und originelle Einsatzmöglichkeiten gehören ebenso zum Programm des Workshops, wie ein Rundgang durch das Deutsche Gewürzmuseum.

Das Seminar findet am 24. November ab 19 Uhr im museumspädagogischen Zentrum (MUPÄZ) im Kulmbacher Mönchshof statt. Teilnahmegebühr 29 Euro, inklusive Eintritt ins Museum, Führung und Workshop. Anmeldung unter Telefon 09221/80514 oder per Mail an stefanie.rau@kulmbacher.de.

www.kulmbacher-moenchshof.de