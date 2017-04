Ticker | 07.04.2017

Van Hees geht mit neuer Doppelspitze in die Zukunft

Zum 31. März 2017 ist Jürgen Georg Hüniken, bisheriger Vorsitzender der Geschäftsführung von Van Hees, Walluf, nach 23 Jahren erfolgreicher Tätigkeit aus der operativen Geschäftsführung des Unternehmens ausgeschieden. An seine Stelle treten zwei Geschäftsführer, die beide bereits seit Jahren für das Unternehmen arbeiten: Robert Becht und Frédérick Guet.

Bild: Van Hees

„In einem Umfeld sich ständig verändernder Märkte und immer schärfer werdenden Wettbewerbs soll Van Hees mit der neuen Doppelspitze noch besser für die Zukunft gerüstet sein“, sagt Robert Becht, der auch Sprecher der Geschäftsführung ist. Während Becht verantwortlich zeichnet für Einkauf, Produktentwicklung, Qualitätssicherung, Marketing und Vertrieb, leitet Frédérick Guet die Bereiche Finanzen, Controlling, Human Resources, Produktion und IT. Jürgen Georg Hüniken wird im Unternehmen noch weitere zwei Jahre mit Sonderaufgaben betraut sein.

Robert Becht ist gelernter Fleischermeister und staatlich geprüfter Fleischtechniker. Der gebürtige Wiesbadener, der berufsbegleitend Marketing Management an der European Business School im Rheingau studierte, und aktuell ein Studium on the job zum International Executive MBA in der Schweiz absolviert, war für verschiedene Betriebe in der Fleischbranche tätig. Internationale Erfahrung erlangte er durch die Tätigkeit als Produktentwickler für Woolworths Ltd in Australien. Im November 1997 kam Becht zu Van Hees, wo er seither in unterschiedlichen Positionen tätig war. Unter anderem gründete er die Bereiche Internationales Produktmanagement und CRM-Management, die er beide mehrere Jahre leitete. Seit Januar 2013 ist er Mitglied der Geschäftsleitung.

Auch Frédérick Guet hat bereits deutliche Akzente bei Van Hees gesetzt. Der gebürtige Franzose war unter anderem als Manager für Finanzen, Einkauf, Logistik, Prozessoptimierung und Strategie-Investition in großen internationalen Unternehmen wie Dow Chemical, Arcelor Mittal und Kimberley Clark tätig. Im Januar 2013 wurde er Geschäftsführer bei Van Hees für Frankreich und Russland und damit verantwortlich für das gesamte operative Geschäft dieser Segmente in der Van Hees Gruppe.

www.van-hees.com